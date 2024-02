BBB 24: Yasmin Brunet revela que foi traída por namorado na adolescência e internet especula nomes de famosos

Yasmin Brunet, de 35 anos, revelou durante conversa no Big Brother Brasil 24 que sofreu uma desilusão amorosa na adolescência.

Em conversa com Alane, Giovanna e Marcus Vinícius, este último eliminado no último paredão, a celebridade revelou ter sido traída quando tinha em torno de 15 anos.

“Tinha tipo 15 e 14 anos, mas foi o meu primeiro amor da vida. Nunca tive sorte. Comecei mal e mal para sempre”, revelou a filha da modelo Luiza Brunet.

“Teve uma vez que estava com um cara, e eu era muito nova nessa época, muito mesmo. Ele me deixava no São Paulo Fashion Week e transava com uma mulher no carro no estacionamento. Depois, me buscava nesse mesmo carro e me levava”, contou Yasmin para os colegas de confinamento.

Mesmo sem expor o nome do ex-namorado, rapidamente a internet começou a especular quem teria sido a primeira decepção amorosa da atriz.

Nomes de atores como de Kayky Brito e Sergio Hondjakoff, o eterno Cabeção de ‘Malhação’, foram citados.

Para os internautas, o nome mais forte é o de Kayky Brito, pois foi o primeiro namoro público da jovem, quando ela tinha 15 anos. Contudo, a teoria não bate, já que na época o ator tinha apenas 14 anos, e Brunet comenta que o namorado traidor a levava para casa de carro. Já Hondjakoff tinha 19 anos quando namorou a atriz.

Luiza Brunet comenta fala da filha

“Fiquei tão surpresa quanto os telespectadores”, disse Luiza Brunet sobre o depoimento da filha durante o reality.

“A surpresa que eu tive é porque muitas mulheres não falam sobre isso por vergonha. Parece que isso as diminui. É como se a causa da traição fosse ela por algum motivo. Mas não existe motivo”.

