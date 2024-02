Jennifer Lopez revelou que nunca tinha pensado em voltar com Ben Affleck

Jennifer Lopez declarou recentemente que não estava nos seus planos voltar a ter um relacionamento com Ben Affleck depois do seu compromisso fracassado em 2004. Durante sua participação no programa de rádio Kyle and Jackie O Radio Show da Austrália, a intérprete de ‘Love Don’t Cost a Thing’ afirmou que precisava “se entender” depois que o casal se separou no início dos anos 2000.

“Eu me apaixonei pelo amor da minha vida (antes na vida) e por qualquer razão precisávamos crescer e fazer outras coisas”, explicou. “Ambos seguimos em frente e tivemos filhos com outras pessoas e outros relacionamentos, mas sabe, na minha mente eu pensei, ‘Oh, ele era o certo’”.

Jennifer Lopez, de 54 anos, e Ben Affleck, de 51 anos, começaram seu amor no ano de 2002 e rapidamente ficaram noivos. No entanto, o casal se separou em 2004 após adiar o casamento por um ano inteiro.

A cantora de ‘On The Floor’ casou-se com Marc Anthony em 2004 e o casal teve seus gêmeos, Emme e Max, de 16 anos, antes de se separarem em 2014. Por sua vez, Ben Affleck casou-se com Jennifer Garner em 2008 e ficou com ela até 2018. O casal tem suas filhas Violet, de 18 anos, e Seraphina, de 15.

Depois de décadas separados, JLo e Ben Affleck se reencontraram em 2021 e decidiram dar o sim definitivo em 2022

"Pensei: 'Estou bem sozinha, estou bem, amo minha vida'. E quando você chega a esse ponto, acredito que foi então que o universo se abriu diante de mim e me disse: 'Está bem, agora você está pronta'", afirmou a cantora.

“Não podia acreditar e não acredito que ele também pudesse fazê-lo”, acrescentou a atriz. “Não é algo que já tenhamos planejado. Realmente tínhamos seguido em frente com nossas vidas, mas quando nos reconectamos, foi quase instantâneo e nós sabíamos”.