BBB 24: Wanessa na mira da líder Raquele; famosa pode ir direto pro paredão

Wanessa Camargo que se cuide, pois a líder Raquele pretende colocá-la direto no paredão do BBB 24. A revelação aconteceu durante uma conversa com Isabelle, Michel e Giovanna no quarto do líder.

Tudo começou quando Giovanna declarou que pensa em votar em Wanessa no próximo paredão: “A gente tem que pensar bastante. Nesta semana eu votaria muito nela”, disse a sister.

Em seguida, Raquele, então, revelou que deve entregar uma pulseira para a cantora: “Então, eu vou dar uma pulseira para ela. Ela já votou em mim”, comentou a líder da semana do BBB 24.

Raquele ainda deu mais detalhes sobre sua escolha: “Em relação ao jogo, eu acho que depois do Davi, ela super votaria em mim. Ela se dá muito bem com as meninas do fada”, disse a líder.

Davi declara guerra e chama famoso pro paredão

Já Davi declarou guerra para outro famoso dentro do BBB 24. Após escapar de alguns paredões, o baiano decidiu desabafar sobre MC Bin Laden e disse ainda que deixa o seu destino nas mãos do público, que votará no próximo paredão.

Em conversa com Matteus e Alane, o anônimo disse para todo mundo ouvir que gostaria de enfrentar o funkeiro na eliminação do Big Brother Brasil: “Vai ser eu e ele no paredão”, disparou Davi, que ainda pegou o boneco de Bin Laden e colocou ao lado do dele.

BBB 24: Davi não esconde "guerra" para tirar Bin Laden do reality (Reprodução/Globo)

“Ele não me engana na conversa bruta dele. Eu já sei a pessoa que ele é e acabou. A personalidade dele é essa. Agora, depois que ele viu que eu voltei de três paredões, ele quer se aproximar de mim?”, comentou Davi.

Pelo visto, o cerco contra os camarotes começou dentro do Big Brother Brasil. Será que Rodriguinho e Yasmin Brunet também entram na berlinda?

