Popó e Bambam se preparam para luta no Fight Music Show 4

O embate entre o tetracampeão mundial de boxe, Acelino Popó Freitas, e o primeiro campeão do Big Brother Brasil, Kleber Bambam, está prestes a acontecer. A luta, considerada como o evento principal do Fight Music Show 4, está marcada para o próximo dia 24 de fevereiro, e promete incendiar o ringue.

Como parte dos eventos que antecedem a luta, o Shopping D, localizado na Zona Norte de São Paulo, receberá no dia 22 de janeiro o treino aberto dos competidores. Já no dia 23, às 19h30, o local será palco da tradicional pesagem que é seguida pela “encarada” entre os lutadores, esquentando os ânimos para a luta que será realizada na noite do dia seguinte.

As provocações entre Popó e Bambam vem aumentando a medida que a luta se aproxima. Enquanto o tetracampeão mundial de Boxe chega para sua quarta participação no Fight Music Show, o campeão do primeiro BBB fará sua estreia no Boxe.

Clima de tensão

Conforme publicado pelo Combate, o clima de tensão entre os lutadores começou já na coletiva de anúncio do embate. Na ocasião, Popó e Bambam protagonizaram uma longa troca de farpas que terminou com o ex-BBB quase sendo atingido por um soco.

O ex-campeão de boxe Acelino 'Popó' Freitas tentou acertar comk soco o ex-BBB Kleber Bambam na coletiva do Fight Music Show 4, hoje, em São Paulo.



Os dois se enfrentarão na luta principal da quarta edição do evento, que será em 24 de fevereiro de 2024. Veja: pic.twitter.com/P06QGkwuQ9 — 𝘾𝙍𝘼𝙌𝙐𝙀𝙎 𝘿𝙀 𝘽𝙊𝙇𝘼 𝘽𝙍 (@craquesdebolabr) December 13, 2023

Logo no início da coletiva, Bambam provocou Popó e os outros lutadores que são de fora da cidade de São Paulo, e afirmou que precisa de apenas uma mão para ganhar a luta. Quando foi a vez de Popó responder a uma pergunta, o campeão do BBB o interrompeu, deixando o lutador completamente irritado.

Na ocasião, Popó se levantou e partiu para cima de Bambam, mas foi contido por membros da organização do evento.

O Fight Music Show 4 acontecerá no dia 24 de fevereiro, a partir das 19 horas, no Vibra São Paulo. Os ingressos, com valores entre R$69,50 e R$349,50, podem ser adquiridos pelo site uhuu.com.

Leia também: BBB 24: Davi diz que gastou todo o salário com namorada no primeiro encontro