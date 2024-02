BBB 24: ‘Profeta’, Davi diz que Beatriz irá sair, mas que algo maior a espera: “Não vem de mim”

Durante a Festa do Líder do BBB 24, que aconteceu na madrugada desta quinta-feira (15), Davi fez uma ‘revelação’ em conversa com Beatriz e Alane.

O brother disse que, ao deixar o programa, a vendedora do Brás terá algo “bem maior” aqui fora. Beatriz diz que sentiu verdade nas palavras do colega de confinamento.

“Quando você sair daqui, você vai chorar muito, porque você queria muito estar aqui, mas Deus não preparou isso aqui para você, Deus só encaminhou isso aqui para você chegar até aqui, para servir de caminho lá para fora. O que está lá fora é bem maior”, revela o motorista de aplicativo.

LEIA TAMBÉM: Ex-Globo, jornalista Nathalia Santos é baleada ao sair da Marquês de Sapucaí, no RJ: “Tive medo”

“Me assusta, e ao mesmo tempo...”, responde Beatriz. “Eu não sei, Bia. Desde quando te vi, eu sinto de falar isso para você. É sério. Já te falei isso várias vezes”, continua o baiano. “Já, e eu sinto verdade”, afirma a sister.

A conversa continua, com Bia dizendo que deseja chegar até a final. “É forte, Bia, é muito forte. Eu não sei, mas é. Não sei o que estou falando para você, mas estou falando e espero que esteja ouvindo, porque o que estou falando não vem de mim, vem de outras coisas que você já sabe. Não vem da minha pessoa física e mental. Se prepare que é isso, não está aqui para você, está lá fora te esperando”, continua Davi.

“Eu sei lá, Bia, estou te falando o que estou te falando, não consigo controlar isso que estou te falando”, acrescenta o jovem. “Eu sei, um dia eu vou sair, espero sair em abril”, finaliza Beatriz.

✨ Davi faz 'Profecia' sobre futuro de Beatriz: “Quando você sair daqui vc vai chorar muito, mas não é o que Deus preparou para a sua Vida. O que te espera lá fora é muito maior.” Beatriz diz sentir Verdade mas Assustador e Alane acha que Davi foi usado pra falar. #BBB24 #redeBBB pic.twitter.com/QzdkD3ijJ9 — ☄️🧩☄️ (@Dieralisson) February 15, 2024

LEIA MAIS:

⋅ Remake de Renascer: na fazenda, José Inocêncio deixa Buba ‘tremendo na base’

⋅ Famosos lamentam a morte do humorista Paulo Diógenes, intérprete de Raimundinha

⋅ Estes são os melhores filmes do diretor de ‘A sociedade da neve’