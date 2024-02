Estes são os melhores filmes do diretor de ‘A sociedade da neve’

‘A sociedade da neve’ tornou-se um dos filmes de maior impacto graças à forma corajosa como retratou a história dos sobreviventes do acidente aéreo dos Andes em 1972. Dos 45 passageiros a bordo do voo 571 da Força Aérea Uruguaia, 29 sobreviveram ao impacto, mas apenas 16 foram resgatados após passarem 72 dias brutais expostos às perigosas condições do local, incluindo temperaturas abaixo de zero, avalanches, desidratação e inanição.

O filme é produto do premiado diretor espanhol, J. A. Bayona, em parceria com a Netflix, e é um dos favoritos para ganhar o Oscar de ‘Melhor filme internacional’, bem como na categoria Melhor maquiagem e figurino.

A Sociedade da Neve Filme (Netflix)

Bayona assumiu a responsabilidade de recriar os eventos de forma que a audiência se conectasse com a fé, o coração e o espírito de luta dos sobreviventes, longe de buscar criar sensacionalismo como aconteceu com as versões anteriores que foram apontadas como "de mau gosto". Além disso, uma das grandes escolhas acertadas foi a proposta de ter Numa Turcatti (interpretado por Enzo Vogrincic) como narrador principal, um dos jovens que não sobreviveu ao incidente, mas que se tornou peça fundamental no resgate de seus colegas.

Embora seja um diretor relativamente jovem (48 anos) na indústria, os filmes dos quais ele esteve encarregado ganharam grande reconhecimento e ele teve a oportunidade de trabalhar com grandes talentos. Aqui estão outros filmes que você pode assistir e que vão te deixar viciado.

O Orfanato - 2007

Filme de terror Esses filmes estrangeiros vão te dar insônia (Warner Bros.)

Um dos filmes de terror mais aclamados dos últimos tempos, na qual Bayona se uniu ao próprio Guillermo del Toro como produtor executivo para criar uma atmosfera que arrepia desde os primeiros minutos. A trama gira em torno de Laura (Belén Rueda), seu marido, Carlos (Fernando Cayo), e seu filho Simón (Roger Príncep), que retornam à casa onde Laura passou sua infância, junto com um grupo de outros órfãos antes de ser adotada. Seu plano é transformá-la em um lar para crianças com dificuldades de aprendizagem. Ao mesmo tempo, acompanhamos a luta de Laura com Simón, que precisa tomar medicamentos diários para o HIV.

O Impossível - 2012

O Impossível O filme de Bayona é baseado nos acontecimentos reais do tsunami que atingiu a Tailândia em 2004 (Netflix)

O filme é baseado na história real da sobrevivência de uma família no tsunami de 2004 na Tailândia. Apresenta Tom Holland em seu primeiro papel em um filme de ação real e inclui sequências de sobrevivência aterrorizantes, mas é o coração do filme que o torna tão emocionalmente impactante, embora deva ser esclarecido que foram tomadas certas liberdades. O elenco também conta com Ewan McGregor e Naomi Watts, que foi indicada ao prêmio de Melhor Atriz. Em seu primeiro fim de semana, arrecadou 8,6 milhões de dólares, batendo o recorde de melhor estreia da história da bilheteria espanhola. O filme também foi indicado em 14 categorias do Prêmio Goya, incluindo Melhor Filme, Melhor Diretor, Melhor Atriz, Melhor Ator Coadjuvante e Melhor Ator (Tom Holland), dos quais ganhou cinco prêmios.