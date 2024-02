Remake de Renascer: na fazenda, José Inocêncio deixa Buba ‘tremendo na base’

A estadia de Buba (Gabriela Medeiros) na fazenda de José Inocêncio (Marcos Palmeira) não será a mais tranquila. Acompanhada de Venâncio (Rodrigo Simas), a personagem precisa lidar com as cobranças feitas pelo sogro nos próximos capítulos do remake de Renascer.

Durante uma conversa despretensiosa, o protagonista da novela da Globo afirma pressentir que Buba lhe dará um neto, sem saber que ela é uma mulher trans.

Vale lembrar que em 1993, quando a versão original de Renascer foi ao ar, a personagem interpretada pela atriz Maria Luísa Mendonça era uma mulher intersexual, ou seja, que tinha nascido com ambos os sexos, o que antigamente era conhecido como hermafroditismo.

Remake de Renascer: José Inocêncio fala sobre netos com Buba (Divulgação/Globo)

Trazendo Renascer para a atualidade, Buba é uma mulher transexual. Mas, até a exibição deste capítulo, a revelação não foi feita para José Inocêncio, que fica feliz com o novo relacionamento do filho.

Neste mesmo capítulo, Buba chama a atenção de Kika (Juliane Araújo), que fica surpresa ao ver que a nova namorada de Venâncio ficou entusiasmada ao conhecer José Inocêncio.

LEIA TAMBÉM: Remake de Renascer: João Pedro abre mão da herança; Globo revela o motivo

Por fim, José Inocêncio confessa a Mariana (Theresa Fonseca) o seu receio de que os filhos não tenham competência para cuidar das terras depois de sua morte e Venâncio critica Zé Bento (Marcelo Mello Jr.) ao ouvir as ideias do irmão para administrar as terras.

Remake de Renascer: Venâmcio se apaixona por mulher trans na novela da Globo (Divulgação/Globo)

Padre Santo (Chico Díaz) e Pastor Lívio (Breno da Matta) também conseguem impedir que jagunços, a mando de Egídio (Vladimir Brichta), entrem em conflito com os assentados. O Pastor Lívio questiona José Inocêncio sobre sua chegada à região.

O elenco do remake de Renascer é formado por Marcos Palmeira, Humberto Carrão, Juliana Paes, Duda Santos, Vladimir Brichta, Julia Lemos, Irandhir Santos, Alice Carvalho, Belize Pombal, Fabio Lago, Pedro Neschling, Adanilo, Patrícia França, Evaldo Macarrão, Jackson Antunes, Eli Ferreira, Rodrigo Simas, Maria Fernanda Cândido, Theresa Fonseca, Sophie Charlotte, Xamã, Mell Muzzillo, Juliane Araujo, Gabriel Sater, Renan Monteiro, Marcello Melo Jr., Juan Paiva, Quitéria Kelly, Uiliana Lima, Ana Cecília Costa, Samantha Jones, o cantor Xamã, Chico Diaz, Enrique Diaz, Breno da Matta, Edvana Carvalho, Nicolas da Paz, Gabriela Medeiros, Antonio Calloni, Matheus Nachtergaele, Lívia Silva e Almir Sater.

* As informações podem ser modificadas em função da edição das novelas da Globo.

LEIA TAMBÉM: Remake de Renascer: conflitos familiares dominam este capítulo da novela das 21h