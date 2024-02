Famosos lamentam a morte do humorista Paulo Diógenes, intérprete de Raimundinha

O humorista Paulo Diógenes, de 62 anos, que ficou conhecido pela personagem Raimundinha, morreu na tarde de quarta-feira (14), em Fortaleza, no Ceará. Ele estava internado no Hospital São Camilo desde o início da semana por causa de problemas pulmonares. A causa exata da morte ainda não foi confirmada.

O falecimento do humorista foi revelado pelo colega de profissão Luciano Lopes, que interpreta a personagem Luana do Crato. Em postagem nas redes sociais, ele ressaltou a importância da carreira de Diógenes para os cearenses.

“O humor cearense está de luto. Hoje Deus nos tirou um dos maiores ícones do riso no Ceará, o nosso querido e meu padrinho Paulo Diógenes. Quanta falta você vai fazer mestre. Obrigado por tudo”, escreveu Lopes.

Diógenes nasceu no Rio de Janeiro, mas se mudou para o Ceará ainda jovem, onde iniciou a carreira como humorista em 1978. Dez anos depois, ele criou a personagem Raimundinha, que se transformou em um ícone. Em 2023, o artista criou o espetáculo “Raimundinha é mãe! - O Show” para comemorar os 35 anos da personagem.

Humoristas famosos lamentaram a morte de Diógenes e ressaltaram seu legado. Tom Cavalcante falou sobre as noites de humor em Fortaleza que se transformaram com a performance do amigo.

“O humor ficou triste hoje por causa das lágrimas de saudade e surpresa pelo último ato do nosso amigo e irmão Paulo Diógenes. Ele foi o pioneiro em Fortaleza nas noites com seus espetáculos em bares, barracas de praia e se tornando um sucesso nacional. Quem teve a oportunidade de assisti-lo viu de perto a força graciosa do seu humor! Com ele também fechou-se a cortina de seu estilo peculiar de fazer comédia. Mas, decerto, o céu o recebe e aplaude de pé, porque é preciosa para Deus a morte dos seus anjos que espalharam somente alegrias aqui na terra.”, escreveu.

Já o humorista Tiririca publicou uma foto do artista e disse que o Brasil fica mais triste. “Quantos momentos compartilhamos juntos, quantas histórias. Descanse em paz. Que Deus conforte o coração dos familiares.”

Luis Antônio Costa, que interpreta a personagem Aurineide Camurupim, disse que Diógenes foi uma grande inspiração. “Você foi muito especial na minha vida. Estou muito triste”, escreveu.

A humorista Rossicléa também falou sobre Diógenes e destacou que o Brasil perdeu um dos grandes no humor. “Amigo dos amigos e de um talento inquestionável. Que Deus conforte os familiares e amigos.”

Humorista Rossicléa lamentou a morte de Paulo Diógenes, que interpretava Raimundinha (Reprodução/Instagram)

Além de humorista, Diógenes também foi eleito vereador pelo PSD, em Fortaleza. Exerceu o cargo de 2012 a 2016. Depois disso, entre 2017 e 2019, atuou como coordenador de Políticas Públicas para a Diversidade Sexual da Secretaria de Cidadania e Direitos Humanos da capital cearense.

Camilo Santana, ex-governador do Ceará e atual ministro da Educação, prestou suas homenagens ao humorista. “Paulo Diógenes também atuou na política como vereador de Fortaleza, com destacada atuação nas causas sociais. Que Deus conforte os corações de todos os familiares, amigos e fãs.”

