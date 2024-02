Paolla Oliveira aparece com look ousado em show do namorado Diogo Nogueira; veja fotos Imagem: reprodução redes sociais

Paolla Oliveira esbanjou sensualidade durante show do namorado Diogo Nogueira na última quinta-feira (8). A atriz deu spoilers em suas redes sociais mostrando o look brilhante.

“É por isso que eu vivo no clube do samba. Tô chegando pro baile, hein?”, escreveu a celebridade no Instagram.

Veja:

Paolla Oliveira aparece com look ousado em show do namorado Diogo Nogueira; veja fotos Imagem: Instagram

Paolla Oliveira aparece com look ousado em show do namorado Diogo Nogueira; veja fotos Imagem: Instagram

Não basta só namorar, tem que participar! Paolla Oliveira subiu ao palco na noite desta quinta-feira (8), e dançou ao lado do boy, Diogo Nogueira, que se apresentava no Baile do Clube do Samba (RJ). pic.twitter.com/imQnrlJqIT — Hugo Gloss (@HugoGloss) February 9, 2024

Claro que não faltaram elogios para o casal, sobretudo para a atriz.

“Agora SIM acertou o Look super lindo digno dessa RAINHA, make perfeita, cabelos deslumbrante e jóias impecável”; “Muitas vezes enquanto vida eu tiver ; irei falar … MARAVILHOSA SEMPRE” e “Não basta só namorar, ele tem que namorar a Paola Oliveira, misericórdia que mulher linda de viver” foram alguns dos comentários dos usuários das redes sociais.

Após casamento com quatro mulheres, Marcos Caruso fala de união com enfermeiro: “Agora, tudo é possível”

Reservado, Marcos Caruso resolveu falar um pouco mais sobre a vida pessoal e o relacionamento amoroso atual. O ator de 71 anos está em uma união desde 2018 com o enfermeiro Marcos Paiva, de 56.

Segundo o site Extra, o casal mora em um apartamento em frente a Praia de Ipanema, Rio de Janeiro, e pela primeira vez Caruso deu mais detalhes sobre o relacionamento.

Ele, que já foi casado quatro vezes com mulheres, que diz manter a amizade até os dias atuais, disse que o novo relacionamento “aconteceu na hora certa.”

“Fui casado quatro vezes com mulheres maravilhosas que são minhas amigas até hoje. Minha união com ele foi de alma. Sou reservado e tenho o direito de ser, mas vou falar pela primeira vez sobre isso. Acho que aconteceu na hora certa. O momento que estou vivendo é lindo porque, agora, tudo é possível. Ao mesmo tempo que existe muita patrulha de pessoas horrorosas, moralistas e preconceituosas que não entendem que o ser humano pode amar independentemente do gênero, existe um mundo que se abre para a possibilidade do amor. Se acontecesse isso na minha vida há 20 anos, teria sido difícil. Hoje, não mais”, revela o ator.

