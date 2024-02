Estes são os membros da realeza que poderiam substituir o rei Charles III em caso de doença

Nesta imagem de arquivo, o rei Carlos III da Inglaterra participa de uma reunião no Palácio de Buckingham, em Londres, em 13 de dezembro de 2023. (Aaron Chown/Pool Photo via AP, arquivo) AP (Aaron Chown/AP)

O Palácio de Buckingham informou nesta terça-feira que o rei Charles III tem câncer e estará passando por tratamento. A recomendação dos médicos é que ele suspenda suas atividades públicas, portanto, o monarca, com um ano e cinco meses no trono, só atenderá a assuntos de Estado em reuniões privadas e trâmites habituais.

A detecção do câncer no rei, de 75 anos, foi após sua cirurgia de aumento da próstata, realizada na semana passada. No entanto, não especificaram que o carcinoma tenha sido detectado nesta parte do corpo.

“Durante o recente procedimento hospitalar do rei para um aumento benigno da próstata, foi observada outra questão preocupante. Testes de diagnóstico posteriores identificaram uma forma de câncer”, informou Buckingham.

“Durante este período, Sua Majestade continuará realizando os assuntos do Estado e os trâmites oficiais como de costume. O rei está agradecido à sua equipe médica por sua rápida intervenção, que foi possível graças ao seu recente procedimento hospitalar. Ele continua totalmente positivo em relação ao seu tratamento e espera voltar a desempenhar plenamente suas funções públicas o mais breve possível”, diz o comunicado do Palácio.

Conselheiros de Estado do rei Charles III

Família Real/ reprodução

Até o momento, o rei Charles III não abdicou, mas permanecerá ativo, apenas evitando eventos públicos.

A norma é que em caso de doença ou de alguma viagem ao exterior, o rei seja substituído por um dos seus sete conselheiros de Estado, explicou o portal britânico The Mirror.

A primeira da lista para substituí-lo em caso de doença ou viagem é sua esposa, a rainha consorte Camila. Em seguida vêm os quatro adultos mais velhos na linha de sucessão ao trono: seu filho mais velho William, príncipe de Gales; seu filho mais novo, o príncipe Harry; seu irmão Andrew e a princesa Beatriz.

No entanto, até o momento, eles não consideram necessário que o rei suba, já que ele estará ocupado com seus assuntos de Estado e trâmites documentais, incluindo a reunião semanal com o primeiro-ministro Rishi Sunak e as reuniões periódicas com o Conselho Privado.

Apesar de que o príncipe Harry é o terceiro na linha de sucessão para substituir o rei Charles III em caso de doença, é muito improvável que o faça, pois ele renunciou aos seus trabalhos na realeza e as normas referem que esse papel é apenas para ‘membros trabalhadores’ da monarquia. Além disso, outra regra é que devem viver no reino Unido e ele vive nos Estados Unidos com sua esposa Meghan e seus filhos. O mesmo acontece com o príncipe André, pois ele renunciou aos seus deveres reais.