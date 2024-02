Carnaval: confira o que abre e o que fecha em São Paulo nos dias de folia

O Carnaval não é um feriado oficial, mas altera os horários de funcionamento dos órgãos públicos, comércios e serviços. Em São Paulo, o Rodízio Municipal de Veículos estará suspenso entre segunda-feira (12) e quarta-feira (14). Os bancos, Correios e agências do Poupatempo fecham nesses dias de folia e retomam os atendimentos às 12h da Quarta-Feira de Cinzas. Já os atendimentos de saúde de urgência e emergência seguirão mantidos em todos os dias.

Veja abaixo o abre e fecha do Carnaval em SP:

Saúde

Os atendimentos de urgência e emergência seguirão normalmente nos hospitais estaduais, tanto nos prontos-socorros, quanto nos setores de internação e centros cirúrgicos.

Já na rede municipal de saúde estarão abertos equipamentos como Assistências Médicas Ambulatoriais (AMAs), AMAs/Unidades Básicas de Saúde (UBSs) Integradas, além dos Hospitais Municipais (HMs) e Prontos-socorros Municipais (PSMs). Na quarta-feira, as Unidades Básicas de Saúde (UBSs) também voltam a abrir normalmente a partir das 12h.

Já os hospitais veterinários públicos das regiões Norte, Leste e Sul funcionarão normalmente na segunda-feira e na quarta-feira, enquanto a unidade oeste permanecerá fechada nos três dias.

Unidades de saúde que irão abrir:

Assistência Médica Ambulatorial (AMA): das 7h às 19h;

AMA/Unidade Básica de Saúde (UBS) Integradas: das 7h às 19h;

Hospital Dia 12 horas e 24 horas;

Hospitais municipais;

Prontos-socorros municipais;

Unidade de Pronto Atendimento (UPA);

Centro de Atenção Psicossocial IV;

Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) 192;

Laboratório de Análise Toxicológica (LAT);

Complexo Regulador de Urgência e Emergência (Crue);

Centro de Controle de Intoxicações (CCI).

Rodízio Municipal de veículos

O Rodízio Municipal de Veículos estará suspenso durante todo o feriado de Carnaval em função da redução de circulação de carros na cidade nos próximos dias. Não haverá restrição nos dias 12 a 14, sendo que a medida volta a vigorar na quinta-feira (15), das 7h às 10h e das 17h às 20h.

Apesar da suspensão, durante todos os dias de Carnaval continuam valendo as demais restrições impostas pela Companhia de Engenharia de Tráfego (CET), entre elas:

Rodízio de veículos pesados (caminhões);

Zona de Máxima Restrição à Circulação de Caminhões (ZMRC);

Zona de Máxima Restrição aos Fretados (ZMRF).

Nestes dias de feriado, as faixas exclusivas de ônibus também não estarão liberadas.

Metrô, trens e ônibus

O Metrô funciona 24 horas para atendimento aos passageiros que terão como destino o Anhembi, as estações Palmeiras-Barra Funda, que atende aos passageiros da CPTM e do Metrô, e Portuguesa-Tietê, da Linha 1-Azul, nesta sexta-feira (9) e sábado (10). As demais estações da CPTM e do Metrô operam apenas para transferência e desembarque.

Os passageiros também contarão com ônibus da SPTuris e da Liga das Escolas de Samba, que farão o trajeto de ida e volta entre o Sambódromo e a estação Portuguesa-Tietê. Além do ônibus Metrô–Sambódromo, haverá ônibus disponíveis nas duas ruas laterais do Sambódromo para levar o passageiro até a estação Portuguesa-Tietê.

Já na segunda-feira (12) e na terça-feira (13), a operação das linhas da CPTM será igual à de sábado, com trens de prontidão em caso de necessidade. Na quarta-feira, a operação será normal. No Metrô, a operação será monitorada pelo Centro de Controle Operacional (CCO) e se necessário, haverá aumento na frota.

Já as linhas intermunicipais gerenciadas pela EMTU nas Regiões Metropolitanas de São Paulo, Campinas, Sorocaba e Vale do Paraíba vão operar na segunda-feira com a mesma programação de sábado e, no dia 13, com a operação de domingo. Na Quarta-feira de Cinzas, o funcionamento será o mesmo de sábado, com reforço na frota a partir das 11h.

Já a SPTrans informou que a frota do sistema de transporte público municipal terá funcionamento normal na segunda-feira e corresponderá a 10.982 ônibus em circulação. Na terça-feira, a operação será a de sábado, com 6.753 veículos, e na quarta-feira estarão em operação 10.973 ônibus.

No domingo (11), a exemplo do que ocorre desde 17 de dezembro do ano passado, os passageiros terão o benefício da Tarifa Zero e poderão se deslocar, da 0h às 23h59, sem pagamento da tarifa, somente utilizando o Bilhete Único para passar pela catraca. Quem estiver sem um Bilhete também terá a gratuidade garantida, pois o cobrador irá liberar a passagem.

Bancos

De acordo com a Federação Brasileira de Bancos (Febraban) as agências bancárias estarão fechadas na segunda e terça-feira de Carnaval. As contas com vencimento nessas datas podem ser pagas dia 14 de fevereiro sem juros e multas. Já as áreas onde ficam os caixas eletrônicos vão funcionar normalmente, assim como os aplicativos e internet banking.

Já na Quarta-feira de Cinzas, o início do expediente volta ao normal a partir das 12h, com encerramento previsto no horário normal de fechamento de cada agência.

Correios

Os Correios informam que não haverá atendimento nas agências nos dias 12 e 13. Os canais disponíveis são a seção “Fale Conosco” do site, o atendimento automatizado pelos telefones 0800 725 7282, 0800 725 0100 e 3003 0100, além do chat.

A reabertura acontece na quarta-feira, a partir das 12h.

Poupatempo

Os postos do Poupatempo em todo o Estado estarão fechados nos dias 12 e 13, reabrindo ao meio-dia de quarta-feira. Durante todo o período, os serviços digitais continuarão funcionando normalmente. O governo estadual lembra que são mais de mil opções online que podem ser acessadas de todo lugar e a qualquer momento, de forma simples e segura.

Shoppings

Cada estabelecimento seguirá suas regras nos dias de folia, por isso é importante se informar antes de se dirigir ao local. No caso dos shoppings, a maioria deve abrir na segunda, das 10h às 22h, sendo que as praças de alimentação seguem até 23h. Já na terça-feira, o horário deverá ser semelhante aos de domingos, com abertura das lojas das 12h às 20h.

