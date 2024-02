‘A Noite que Mudou o Pop’: novo documentário da Netflix revela os bastidores da gravação de ‘We Are The World’

O documentário ‘A Noite que Mudou o Pop’ oferece um olhar exclusivo por trás das câmeras da gravação da lendária música ‘We Are The World’. Este evento reuniu 40 estrelas da música com o propósito de arrecadar fundos para fins solidários.

Lionel Richie, um dos principais impulsionadores de 'We Are The World', reflete sobre o evento e sua importância. Além disso, também é destacada a contribuição de figuras influentes como Harry Belafonte, que desempenhou um papel crucial na conscientização sobre a crise alimentar na África.

Complicações e desafios

A gravação de 'We Are The World' não foi isenta de obstáculos. Algumas estrelas da música decidiram não participar devido ao seu enfoque solo, enquanto outros se sentiram desconfortáveis e abandonaram a sessão no meio da noite.

Esta filmagem reconstrói meticulosamente os momentos marcantes da gravação. Situações inesperadas são reveladas, como um vocalista que perdeu o controle devido ao álcool, e mostra como uma estrela perdida encontrou seu caminho com a ajuda de outros.

Exploram-se os aspectos técnicos e logísticos da gravação da música e mostra-se como os organizadores e os artistas enfrentaram desafios para realizar o evento em uma noite interminável.

Além disso, ‘A Noite que Mudou o Pop’ destaca o propósito humanitário alcançado pela USA for Africa. O documentário nos convida a refletir sobre o poder da música para unir as pessoas e causar um impacto positivo no mundo.

Nos transporta a uma noite memorável na história da música popular. Enquanto se destaca o legado deste evento, ressalta-se o espírito de solidariedade e colaboração entre os artistas envolvidos.

Atualmente, é crucial lembrar dessa mensagem de união e solidariedade transmitida por ‘We Are The World’. Esse filme nos incentiva a apreciar o poder da música para gerar um impacto positivo no mundo.