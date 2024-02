‘The Umbrella Academy’ terá “maior mistério revelado” em sua 4ª e última temporada

Dentre diversas novidades a serem manifestadas nas plataformas de streaming para 2024, a quarta e última temporada de ‘The Umbrella Academy’ faz parte da gama de séries disponibilizadas ainda este ano. Em um anúncio da Netflix, na última quinta-feira (1), a notícia foi divulgada nas redes sociais, acompanhada de uma foto do elenco.

Em conversa no TUDUM no período de lançamento da terceira temporada ao longo de agosto de 2022, Steve Blackman, criador da série, falou sobre seus planos para a próxima fase.

“Uma das histórias que quero contar no ano que vem, se formos ‘renovados’, é um dos maiores mistérios da graphic novel. Eu não quero dizer o que é, mas os fãs provavelmente vão descobrir”, revelou.

Em seu período do lançamento, a terceira entrou para o primeiro lugar do top 10, com 124,5 milhões de horas assistidas, desbancando até mesmo Stranger Things na época. Mesmo sem a confirmação naquele tempo, já era de se esperar uma última fase para concluir a narrativa dos super-heróis e, ao mesmo tempo, antagonistas da Netflix.

Elenco da nova temporada

No período da confirmação da quarta temporada, a notícia chegou carregada com o retorno dos atores Elliot Page, Tom Hopper, David Castañeda, Emmy Raver-Lampman, Robert Sheehan, Aidan Gallagher, Justin H. Min, Ritu Arya e Colm Feore.

“Estou tão animado que os fãs incrivelmente leais de The Umbrella Academy poderão experimentar o final apropriado para a jornada dos irmãos Hargreeves que começamos há cinco anos. Mas antes de chegarmos a essa conclusão, temos uma história incrível pela frente para a 4ª temporada, que deixará os fãs ‘presos na cadeira’ até os minutos finais”, contou Blackman em um comunicado na época.

“Acho que [quatro temporadas] é o ideal para a conclusão da série. A Netflix pode querer mais do que isso, mas tenho uma doce ideia de onde acho que a série deve terminar e para onde estamos indo”, disse o showrunner.