O suposto ‘passado sombrio’ da namorada de Henry Cavill pelo qual dizem que ‘não é boa para ele e só o usa’

Henry Cavill é um dos atores mais populares, bem-sucedidos e desejados por todos, que fez sucesso em filmes e séries como ‘O Homem de Aço’ e ‘The Witcher’.

No entanto, o coração do ator tem dona e trata-se de Natalie Viscuso, que é sua namorada há mais de um ano.

Através das redes sociais, o ator tem mostrado o quanto está apaixonado por ela e sempre a leva para qualquer estreia que vá.

Recentemente, o ator foi visto com sua namorada enquanto saíam para jantar em Nova York, depois de promover seu novo filme, ‘Argylle’.

Embora a jovem parecesse linda, usando um conjunto monocromático em tom vermelho composto por suéter, calça e casaco maxi, ela recebeu muitas críticas por seu suposto ‘passado sombrio’.

O suposto ‘passado sombrio’ da namorada de Henry Cavill pelo qual ela está sendo criticada

Henry Cavill tem mostrado estar muito feliz com sua namorada Natalie Viscuso e, na verdade, parece que eles estão muito firmes. No entanto, nas redes sociais, ela tem sido atacada e criticada.

E é que aparentemente a jovem, que é executiva de Hollywood, especificamente vice-presidente da Vertigo Entertainment, de Roy Lee, uma produtora sediada em Los Angeles, tem um ‘passado obscuro’.

Nas redes sociais, ela é acusada de ser uma ‘estrela pornô' e ‘acompanhante’, além de usar o ator para ganhar fama.

"É uma Barbie artificial de Satanás. Os jovens têm tanto a dizer em defesa desse imbecil como Natalie Stan ou a própria Natalie, a pequena ajudante de Satanás!", "Faça uma verificação de antecedentes e você ficará absolutamente consternado", "ela é racista, alguém que tem várias contas foi PROVADO por um juiz depois de ser chamada ao tribunal que não tem emprego e NUNCA trabalhou em QUALQUER indústria, exceto como acompanhante de modelos caos, onde a maioria dos homens famosos vai para colecionar acompanhantes", e "Ouvi dizer que essa garota não é uma boa pessoa, ela é uma grande bandeira vermelha faminta por fama ambulante", são alguns dos comentários nas redes sociais.

No entanto, houve quem a defendeu e garantiu que se trata apenas de fãs ‘tóxicas’ do ator, que não suportam vê-lo feliz com ela e estão com ciúmes, por isso criaram “mensagens diretas falsas, e-mails e histórias falsas, demonizando-a para que Henry a deixe e a odeie”.

Desconhece-se se isso é verdade ou não, mas o que se sabe é que a jovem, que estudou na Universidade do Sul da Califórnia, é empresária e uma executiva de sucesso.

“A narrativa de gênero tem sido o coração pulsante do que sou desde que era criança. Sinto-me incrivelmente sortuda por poder transformar essa paixão em uma carreira e por tê-lo feito com alguns dos melhores do setor”, disse há alguns meses.