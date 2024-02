Ex-marido de Ana Hickmann compara situação atual com doença: "pior que um câncer"

Em uma conversa franca com a colunista Fábia Oliveira, do 'Metrópoles', Alexandre Correa, ex-marido de Ana Hickmann, fez uma declaração impactante, comparando sua situação atual com a batalha que enfrentou contra o câncer. Ele destacou que, apesar das dificuldades durante o tratamento, a atual fase é ainda mais desafiadora.

"Eu passei por um câncer pra suportar toda essa injustiça que tô passando. Porque o que eu estou passando é pior do que um câncer", afirmou Correa à colunista. O empresário enfrentou um câncer no pescoço em 2020, passando por cirurgias, sessões de rádio e quimioterapia. Sua declaração revela a intensidade dos desafios que ele está enfrentando agora.

Novo capítulo na separação

O processo de divórcio entre Ana Hickmann e Alexandre Correa continua a ser notícia. Recentemente, um novo capítulo foi adicionado quando o colunista Leo Dias informou que a equipe de Correa solicitou uma aceleração no processo devido a boatos sobre um possível novo relacionamento de Ana.

Leo Dias relatou que a equipe de Correa pediu medidas legais imediatas para o divórcio e partilha de bens, preocupados com especulações sobre um novo affair de Ana Hickmann.

Em resposta, a equipe da apresentadora afirmou que as medidas para o divórcio foram iniciadas por ela em novembro de 2023, e acusou Correa de tentar tumultuar o processo e prejudicar a imagem de Ana.

O divórcio ganhou destaque em 2023, quando Ana Hickmann acusou Correa de agressão. Desde então, o casal segue em processo de separação, com o filho morando com a mãe e fazendo visitas ao pai. O novo pedido de aceleração do divórcio adiciona mais complexidade a uma situação já delicada.