“É detestável”: como Jennifer Lawrence passou de ser uma grande estrela a ser a mais odiada

Há onze anos, Jennifer Lawrence era a ‘Cool Girl’ do momento (em sua acepção mais problemática, a de ‘Garota Exemplar’). Suas quedas, sua falta de jeito e suas saídas a tornavam próxima do público. O problema é que ela começou a perceber que suas quedas eram “planejadas” e, após a queda de Harvey Weinstein e comentários após seu retorno em 2021, as pessoas a veem como “arrogante” e até a detestam.

Agora, seus últimos filmes passaram despercebidos, caindo assim do favor do público.

Como isso aconteceu? Depois de cair no Oscar de 2014, muitas pessoas começaram a pensar que suas reações eram encenadas. Mas seu declínio começou de verdade quando ela ficou em silêncio sobre o assunto de Harvey Weinstein, denunciado por muitas atrizes por comportamentos abusivos. Ela o chamou de "uma figura paternal" e não se pronunciou a respeito.

Isso, apesar de fazer ensaios feministas depois.

Talvez também tenha acontecido depois de seu retorno em 2021. Ela já não tinha aquela personalidade ligada à garota "descolada" e, na verdade, ela explicou que não sabia como agir ou se comportar por estar tão nervosa e ser tão jovem em estreias e entrevistas.

No entanto, ela foi criticada por repreender um jornalista no Globo de Ouro.

Mas isso não fez exceção para seus comentários mais polêmicos. Ela foi amplamente criticada por dizer que foi a primeira heroína de ação do cinema, quando já existiam pessoas como Michelle Yeoh. Ela teve que se desculpar.

Também foi muito mal recebido o fato de que em uma entrevista com Adam Sandler ela falou sobre ser rude com as pessoas que pediam fotos e respondia mal a eles.

"Já quando tinha alcançado o que se propôs, começou a abrir sua grande boca", expressou o crítico Krystoff Rascynski.

Isso também aconteceu quando ela contou que se arranhou com pedras sagradas enquanto gravava 'Jogos Vorazes', ou quando, com Seth Meyers, confessou orgulhosamente que jogou cerveja em alguém que depois fez chorar.

Agora, falar mal do seu pai por ser republicano, e nas 74 perguntas da Vogue as pessoas a criticaram porque ela mal foi “simpática”. Além disso, vazaram comentários das filmagens de ‘Don’t Look Up’, onde ela mal aprendia suas falas e era despótica com a equipe.

Há também aqueles que a cancelaram por se envolver com Liam Hemsworth enquanto ainda estava casada com Miley Cyrus.

“Ela está criando outra identidade”: há pessoas que a defendem

A jornalista Ellen Durney escreveu um artigo de opinião sobre a imagem da atriz. Ela afirma que agora a atriz está mais cuidadosa e reservada em relação à sua privacidade e mais honesta.

E por outro lado, ele já se dá ao luxo de fazer o que quer.

Jennifer Lawrence and Cooke Maroney are seen in Beverly Hills, California. pic.twitter.com/RBtDGCKyNU — 21 (@21metgala) January 28, 2024

"É revelador que até agora tenha mantido a promoção desses filmes em um mínimo relativo, geralmente selecionando um programa de entrevistas e uma entrevista de revista de alto perfil por projeto. Ao limitar as informações sobre sua vida pessoal, momentos memoráveis e trechos extravagantes, o público simplesmente tem muito menos para separar e escrutinar. Ela está livre para assumir o trabalho que lhe importa e, caso contrário, viver uma vida relativamente pacífica, livre de um escrutínio constante", escreveu.