Italiana rouba saliva de cantora que participou do BBB para provar que é herdeira, mas é processada por família Lamborghini; entenda

Flavia Borzone, uma esteticista italiana de 35 anos, armou um plano digno de cinema para provar que é herdeira. Segundo a ‘Revista Monet’, a mulher contratou detetives particulares para conseguir uma amostra de DNA da modelo e cantora Elettra Lamborghini, que participou do Big Brother Brasil 17, para provar que as duas são meia-irmãs. A ideia era comprovar que a italiana tem direito à herança inestimável da família Lamborghini.

De acordo com a italiana, sua mãe, Rosalba Colosimo, cantora de ópera, conheceu Tonino Lamborghini, filho de Ferrucio Lamborghini, fundador da marca de carros, em 1980 e iniciaram um romance extraconjugal. De uma suposta gravidez teria nascido Flavia Borzone, em 1988.

Em 2019 a esteticista resolveu levar a história para a imprensa, porém a família milionária não deu ouvidos a ela e não quis realizar um teste de DNA.

Flavia então resolveu contratar detetives particulares para comprovar a teoria. Os profissionais seguiram Elettra e obtiveram um canudo com amostras de saliva, que comprovaram que as duas são realmente parentes.

Contudo, mesmo com o teste dando positivo, o clã Lamborghini resolveu processar a mulher por difamação e por conseguir a amostra da saliva de forma ilegal, sem o consentimento da herdeira Elettra.

Segundo o site, o julgamento do caso acontece em março e Flavia Borzone, segundo sua defesa, prometeu apresentar um áudio, gravado de forma escondida, em que Tonino Lamborghini admite o caso com sua mãe.

Já a família Lamborghini defende que, além da italiana conseguir as provas de forma ilegal, ela não possui “semelhanças físicas com os Lamborghini”, e que sua mãe sempre dizia que a filha não era filha de Tonino durante as discussões do ex-casal.

