Culpa de quem? Menina arruína festa de revelação de sexo por birra

Graças às diferentes redes sociais, é possível testemunhar muitos vídeos de todos os tipos: de cachorrinhos, de casamentos, de festas de 15 anos, de festas de revelação de sexo, para citar apenas alguns. A história de hoje é sobre essas festas em que o gênero do futuro bebê é revelado, mas esta não tem um final feliz.

Debate viral: a menina arruinou a festa por uma birra?

Através de um vídeo divulgado nas redes sociais, pode-se ver um casal muito emocionado oferecendo a festa de revelação do sexo do seu novo bebê. O video se tornou viral no X e TikTok, onde mostra o momento preciso em que a festa é arruinada depois que uma pequena menina estraga a grande surpresa esperada.

Tudo estava acontecendo tranquilamente e em ordem. O casal tinha planejado estourar um enorme balão preto do qual sairiam papéis rosa ou azuis, dependendo se fosse um menino ou uma menina. Dentro desse plano bem pensado, seria a pequena filha a responsável por estourar o balão com uma agulha.

A menina tentou algumas vezes, mas ao perceber que não conseguia, frustrou-se e virou-se para o pai para reclamar, enquanto a mãe segurava o balão, mas quando ela repreendeu a atitude da sua filha pequena, soltou o balão para repreendê-la, fazendo com que ele subisse para o céu, causando grande frustração a todos os presentes no evento.

A situação se tornou viral nas redes sociais

Diante da decepção e surpresa dos convidados, não restou outra opção senão resignar-se e buscar uma alternativa para revelar o sexo do bebê.

O vídeo se tornou viral nas redes sociais, acumulando milhões de visualizações, e como era de se esperar, internautas expressaram críticas à educação fornecida pelos responsáveis.

“Por que trariam mais uma criança a este mundo quando não sabem como se comportar e criá-la?”, “culpar a criança pela ação dos pais: soltar o balão? As pessoas precisam assumir a responsabilidade por suas próprias ações”, foram alguns dos comentários.