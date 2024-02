Viralizando: colombiana surpreende ao compartilhar nas redes sociais a notícia da 20ª gravidez

A experiência da maternidade é um capítulo singular na vida de qualquer pessoa, mas para Martha, uma colombiana residente em Medelín, essa jornada ganhou proporções extraordinárias. Com 19 filhos e aguardando a chegada do 20º, a mulher de 39 anos compartilhou sua história de vida em um vídeo viral no TikTok.

Uma família que desafia convenções

O conceito de famílias numerosas pode ser motivo de comédias em filmes, como “Doze É Demais” e “Os Seus, os Meus e Os Nossos”. No entanto, para Martha, essa realidade vai além da tela. A colombiana se tornou um fenômeno nas redes sociais, não apenas pela quantidade surpreendente de filhos, mas também pela perspectiva única que ela tem sobre a maternidade.

Maternidade como ‘negócio’ e controvérsias

No vídeo que a tornou conhecida, Martha revela uma visão polêmica sobre a maternidade, descrevendo-a como um “negócio”. A colombiana afirma que continuará tendo filhos enquanto seu corpo permitir, gerando controvérsias e críticas. A questão financeira também está no centro das discussões, já que 17 dos seus filhos são menores de idade, levantando questionamentos sobre a busca de auxílio governamental.

Desafios financeiros e apoio comunitário

Embora Martha seja alvo de especulações sobre supostamente buscar benefícios governamentais, ela argumenta que o dinheiro recebido dos programas públicos, aproximadamente R$ 2500, não é suficiente para cobrir as despesas da grande família. A colombiana destaca que conta com o suporte da igreja local e da solidariedade dos vizinhos para garantir a subsistência de todos.

Uma perspectiva única da maternidade

A jornada de Martha vai além dos números. Enquanto alguns a criticam, ela busca apoio na comunidade e segue sua visão peculiar da maternidade. Aos 39 anos, terá passado 15 anos grávida quando seu mais recente filho nascer, desafiando normas e enfrentando os desafios de criar uma prole numerosa em meio a julgamentos e elogios.

Em última análise, a história de Martha é um relato complexo que levanta questões sobre a maternidade, os desafios financeiros de famílias numerosas e o papel crucial do apoio da comunidade em enfrentar tais desafios.

Fonte: Revista Monet

