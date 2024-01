Mini gênio brasileiro de 10 anos conquista segunda aprovação em universidade

Passar no vestibular pode ser um desafio para muitos, mas não para João Pedro Araújo, o mini gênio de apenas 10 anos. Recentemente, ele conquistou sua segunda aprovação em uma universidade, tornando-se uma sensação nas redes sociais, onde é conhecido como JP das Galáxias.

Segunda aprovação aos 10 anos

O garoto prodígio já havia sido aprovado no curso de Administração na Universidade de Fortaleza (Unifor) no ano passado. Agora, surpreendentemente, ele avançou para o curso de Física na Universidade Estadual do Ceará (Uece). Contudo, João Pedro não planeja iniciar a graduação imediatamente. Ele expressou seu desejo de permanecer no 7º ano, onde normalmente estuda, utilizando essa conquista como uma valiosa experiência.

As aspirações de JP

Apesar de sua tenra idade, João Pedro já revelou suas ambições. Além de sonhar em ser engenheiro aeroespacial, ele almeja também se tornar professor de física e matemática nas melhores universidades do mundo. Com mais de 18 mil seguidores nas redes sociais, o garoto compartilha dicas de estudo e até ministra aulas online.

Do 7º ano para o universo

Enquanto comemorava sua mais recente aprovação, o jovem morador do Ceará destacou que continuará no 7º ano, utilizando a pontuação obtida como uma valiosa experiência. Com sua paixão por disciplinas como matemática, física e robótica, João Pedro aspira a realizar grandes feitos acadêmicos e profissionais.

Além das aulas: embaixador do MCTI

João Pedro Araújo, também conhecido como JP das Galáxias, não se limita apenas aos estudos. O jovem prodígio já participou do programa do Luciano Huck, no quadro “Pequenos Gênios”, onde demonstrou suas habilidades em operações de integrais e cálculo I. Ele também é embaixador mirim do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI).

Rumo ao futuro

Com o apoio de especialistas e sua dedicação aos estudos universitários, João Pedro caminha confiante em direção aos seus sonhos. Além de ser reconhecido como um prodígio acadêmico, ele inspira outros jovens a perseguirem seus objetivos com paixão e determinação.

Fonte: Só Notícia Boa