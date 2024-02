História de superação: filho de diarista e alterador realiza sonho ao ser aprovado na USP

Matheus da Silva, um jovem de 18 anos de Santo André, é um exemplo inspirador de determinação e superação. Filho de uma diarista e um alterador de mercadorias, ele lutou para realizar seu sonho de cursar a Universidade de São Paulo (USP) e se tornará o primeiro da família a ingressar na instituição.

Tentativas anteriores e desafios superados

Matheus enfrentou várias tentativas frustradas antes de sua conquista. Suas experiências anteriores incluíram tentativas sem sucesso em outras faculdades e dificuldades financeiras que o impediram de realizar a prova da Unicamp devido à falta de recursos para a taxa de inscrição. Mesmo obtendo um desempenho destacado na redação do Enem, Matheus não conseguiu a vaga desejada pelo Enem-USP.

A última esperança estava no Provão Paulista, uma iniciativa do governo de São Paulo que oferece oportunidades a estudantes de ingressarem no ensino superior. Felizmente, Matheus obteve sucesso e agora terá a chance de cursar o tão almejado curso na USP.

Estratégia especial e foco nos exercícios

Na escola onde fez o ensino médio, Matheus ganhou o carinho dos profissionais. Foto: G1

Matheus, morador de Santo André, enfrentou muitos desafios durante sua jornada acadêmica. No ensino fundamental, estudou em uma escola de tempo integral, porém, perdeu a inscrição para o vestibulinho das Etecs próximo ao prazo estipulado. Determinado a superar as adversidades, ele mudou sua abordagem de estudo, focando intensamente nos exercícios.

“Eu não estudei de forma tradicional, que é estudar a teoria e depois aplicar aos exercícios. Eu fazia os exercícios diretamente, identificava as questões erradas e estudava por meio delas, aumentando significativamente o número de acertos”, compartilhou Matheus.

Última cartada: provão paulista

Matheus depositou todas as suas fichas no Provão Paulista após tentativas na Unesp, Fuvest e Enem. A falta de recursos o impediu de fazer a prova da Unicamp. Apesar de ter garantido uma vaga em geologia na USP pelo Enem, seu verdadeiro sonho era seguir carreira na matemática aplicada, levando-o a optar pela Estatística no Provão.

LEIA TAMBÉM: Mini gênio brasileiro de 10 anos conquista segunda aprovação em universidade

A emoção da conquista

Ao receber a notícia de sua aprovação, Matheus expressou sua incredulidade. “Não posso acreditar”, exclamou ao ler a mensagem que o convocava para a matrícula na segunda opção, como ampla concorrência. Com um sorriso radiante, ele correu até a Escola Estadual Educador Pedro Cia, onde concluiu o ensino médio, para reunir os documentos necessários.

Fonte: G1

LEIA TAMBÉM: Emocionante jornada: mãe e filha cruzam linha de chegada juntas após AVC