BBB 24: Líder Rodriguinho já faliu duas vezes e precisou da ajuda de Thiaguinho para pagar aluguel

Líder da semana no Big Brother Brasil 24, Rodriguinho já deu vários indícios que não está dentro do reality pelo prêmio. Contudo, o valor milionário, que ainda não foi relevado, o ajudaria, já que o cantor acumula dívidas aqui fora.

“Quebrei duas vezes na vida. A nível da minha sogra dar dinheiro para a gente comer, do [cantor] Thiaguinho pagar o aluguel da minha casa. Da polícia me parar e querer levar meu carro porque o documento estava ferrado”, revelou ele em entrevista ao Jota Podcast pouco antes de entrar no BBB.

O ‘Camarote’ também disse que nunca teve uma educação financeira e que sempre trocava de carro. “Vivia sem pensar no amanhã. Sempre fui louco de gastar muito. Sempre gostei de coisas caras. Não tinha dinheiro para comprar aquela coisa cara, mas comprava. Eu era louco de gastar. Trocava de carro toda semana. Só fui perceber quando o dinheiro acabou”.

Segundo o site ‘Extra’, Rodriguinho possui uma dívida de R$ 83.807,93 referente ao aluguel de um imóvel no bairro do Tatuapé, bairro de São Paulo. Além desta dívida, o cantor possui outra de mais de e R$ 50 mil de IPVA.

Na mesma entrevista no podcast, o ex-Os Travessos disse que começou a investir em outras coisas e a se reerguer na pandemia.

“Tive cerca de 120 shows cancelados. O dinheiro foi acabando e eu comecei a vender minhas coisas. Tinha me separado, a mulher estava em outra casa, a tinham duas casas para pagar. Aí peguei esse empréstimo. Metade da grana eu investi em trabalho que foi o que me levantou até hoje. Investi em outras coisas: abri negócios, marca de roupas, lounge de narguilé, abri um restaurante”.

