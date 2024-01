Mulheres de Areia: Raquel tem morte encomendada por importante personagem

Raquel (Gloria Pires) tem morte encomendada em Mulheres de Areia. Depois de tantos truques para fazer os outros sofrerem, a vilã da novela da Globo ficou marcada por muitas pessoas, que agora querem que ela pague.

Na cena, Virgílio (Raul Cortez) conta para César Queiroz (Henri Pagnoncelli) que, quando os dois voltarem da viagem, vai tramar um acidente para matar a vilã principal da novela Mulheres de Areia. Deixando o amigo um pouco assustado.

Ainda sobre a personagem marcante de Glória Pires, ela vira assunto na boca de Isaura, que não passa nada bem e tem delírios por causa da febre alta. A mãe de Ruth e Raquel (Glória Pires) diz a Floriano (Sebastião Vasconcelos), que a vilã da novela da Globo mentiu para ela e, neste momento, ele começa a ficar muito preocupado com a saúde da mulher.

Mulheres de Areia: Virgílio assume plano para matar a irmã de Ruth (Divulgação/Globo)

LEIA TAMBÉM: Paraíso Tropical: Daniel na cadeia? Provas envolvendo a prisão são encontradas

O tempo passa e Isaura tem uma melhora significativa em Mulheres de Areia e resolve que é hora de voltar em um assunto do passado. A personagem de Laura Cardoso revela a Floriano que Raquel prometeu aparecer na casa deles para mostrar que está viva, mas, ela e Marcos (Guilherme Fontes) fazem um jantar comemorativo pela união dos dois e, em seguida, viajam.

Mulheres de Areia: doente, Isaura delira e revela segredo de Raquel (Divulgação/Globo)

Ainda no capítulo de Mulheres de Areia, Vilma (Denise Milfont) comenta com Alemão (Jonas Bloch) que Galvão (Wolf Maya) vai defendê-la e Malu (Vivianne Pasmanter) diz a Celina (Suely Franco) que tem muitos enjoos e a cunhada conclui que ela está grávida. A filha irmã de Marcos conta a novidade para Alaor (Humberto Martins), que não acredita.

Reprisada pela pela terceira vez na TV Globo, Mulheres de Areia estreou no Vale a Pena Ver de Novo no dia 26 de junho de 2023, substituindo Chocolate com Pimenta, e deve acabar no começo de abril de 2024. Até o momento, não foi divulgado qual novela deve substituir a clássica briga entre as gêmeas Ruth e Raquel, interpretadas pela atriz Glória Pires.

LEIA TAMBÉM: O guru mandou avisar para os signos de Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes