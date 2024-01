Paraíso Tropical: Daniel na cadeia? Provas envolvendo a prisão são encontradas

Os dias em que Daniel (Fábio Assunção) ficou na cadeia movimentaram os primeiros capítulos de Paraíso Tropical e, nesta segunda-feira (22), provas envolvendo a prisão são encontradas, trazendo o assunto à tona na novela da Globo.

O público vai ver Jáder (Chico Diaz) remexendo nas fitas cassetes que incriminaram o protagonista da história escrita por Gilberto Braga. Além disso, ele encontra o celular do executivo, sabendo que são armas que possui contra Olavo (Wagner Moura).

Vale lembrar que no segundo capítulo da novela Paraíso Tropical, Olavo não perdoou e falou sobre o seu plano, que envolvia um bordel destinado ao turismo sexual que poderia acabar com a carreira de Daniel: “O Antenor já tá lá fulo da vida com essa história de turismo sexual que… Cê viu na revista? Apareceu o problema de um bordel na Bahia. Enfim, você vai investigar tudo. Qualquer deslize desse cara me ajuda”, pede o vilão da novela.

Paraíso Tropical: Daniel foi preso por causa de uma mentira de Olavo (Carol Chediak/Globo)

Neste momento, Jader não entendeu muito bem qual era a ideia do cafajeste, mas questionou: “Isso é um bordel no terreno do resort que o grupo tá comprando. Eu não sei, tem alguma coisa estranha aí. De repente eu consigo usar o bordel pra tirar o Daniel do páreo. Entendeu? Eu não sei”. Se depender de mim, esse filho do caseiro vai terminar a vida limpando a latrina”, disparou ele, que conseguiu colocar o personagem de Fábio Assunção na cadeia.

Ainda no capítulo da trama, exibida originalmente em 2007, Daniel garante a Paula (Alessandra Negrini) que jamais deu o telefonema e que estava preso naquela noite em Marapuã.

Os outros dramas do capítulo 41

Paraíso Tropical: Fabiana aparece de surpresa para falar com Antenor (João Miguel Júnior/Globo)

Em cenas futuras, Gustavo (Marco Ricca) encontra uma solução para o overbooking dos salões de convenção e Fabiana (Maria Fernanda Cândido) irrompe uma reunião na sala de Antenor (Tony Ramos) e diz que não consegue viver sem ele, deixando o executivo irritado.

Já Ana Luísa (Renée de Vielmond) diz a Antenor que o casamento deles realmente acabou, mas ele insiste que ela lhe dê uma nova chance. Porém, no capítulo os dois, com seus advogados, se reúnem para falar sobre a separação definitiva.

