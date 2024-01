BBB 24: eliminado, Nizam levou esporro de Thais Fersoza sobre falas machistas

Nizam foi eliminado do BBB 24 com 17,14% dos votos e, ao deixar a casa, o brother participou do Bate-papo BBB, onde levou um verdadeiro esporro de Thais Fersoza, que falou sobre as atitudes machistas dele dentro do reality show da Globo.

Tudo começou quando o eliminado deste domingo (21) começou a ver trechos de suas falas sobre Yasmin Brunet e revelou que tudo “foi uma infelicidade gigantesca”, em suas palavras fora da casa.

Porém, não ficou apenas nisso, a apresentadora do Bate-papo BBB resolveu falar muito sobre o que viu do lado de fora do BBB 24. Querendo entender se Nizan percebia o que realmente aconteceu antes da sua eliminação, a esposa de Michel Teló soltou o verbo em cima dele.

“Enorme. Você consegue enxergar isso, claramente, como uma atitude machista, desrespeitosa. Com tanta coisa interessante para falar, você viu que menina legal, fulano é legal, fulano é bacana, me identifiquei com fulano, você foi falar do corpo da mulher”, comentou Tais Fersoza durante a entrevista com o eliminado.

Em outro momento, a famosa relembra uma cena que também chocou muito os fãs do Big Brother Brasil e pode ter dado um empurrão na eliminação de Nizan durante o paredão deste fim de semana.

LEIA TAMBÉM: Remake de Renascer: ataque brutal e protagonista despelado no primeiro capítulo

“Essa foi de fato uma atitude machista e é triste a gente estar abordando isso ainda nos dias de hoje. Aquela cena que você fala ‘ela vai pro banho, vai tomar banho. Vamos ver a câmera’ eu não sei, não sei nem como você se sente se vendo falando uma coisa dessa. Você consegue ver o nível de desrespeito que é?”, declarou a atriz.

Durante o desabafo de Tais, o brother ficou em silêncio e apenas concordou, mostrando que sabia que precisa arrumar a casa e que, possivelmente, entrou na lista dos participantes cancelados do Big Brother Brasil.

LEIA TAMBÉM: Os anjos revelam para os signos de Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes

Em seguida, Nizan falou que é doloroso ver tudo que aconteceu dentro do BBB 24: “Dói muito o que vocês me mostraram, mas é muito importante pra mim. Com isso, eu quero partir pra uma desconstrução ainda maior”, começou ele.

Em seguida, o aliado de Rodriguinho dentro do reality da Globo disse que não tem como justificar e que vai aceitar as consequências de tudo que disse: “Como tudo na minha vida, a responsabilidade é só minha e de mais ninguém. Eu te peço desculpas do fundo do meu coração”.

Mesmo com as falas dentro do BBB 24, o número de seguidores de Nizan no Instagram aumentou. Agora, ele conta com 181 mil.

LEIA TAMBÉM: Remake de Renascer: Rodrigo Simas tem data certa para sair; a novela nem começou