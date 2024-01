Remake de Renascer: ataque brutal e protagonista despelado no primeiro capítulo

Com o final de Terra e Paixão no horário nobre, o público se prepara para acompanhar o primeiro capítulo do remake de Renascer, que começa na segunda-feira (22) com José Inocêncio (Humberto Carrão) que caminha pelas terras na região de Ilhéus até que e se depara com o Jequitibá.

É bom se preparar, a história será longa (duração de um filme) e, no primeiro capítulo de Renascer, o protagonista decide cravar o seu facão aos pés da árvore, selando seu destino com aquele lugar. Porém, nem tudo começa bem, já que Inocêncio é surpreendido por jagunços de Firmino (Enrique Diaz) e tem o corpo despelado.

Remake de Renascer: Duda Santos dá uma nova cara para Maria Santa (Estevam Avellar/Globo)

No primeiro capítulo de Renascer, José Inocêncio será salvo por Rachid (Gabriel Sater/Almir Sater), mascate de Ilhéus que passa pelo local, e se depara com José Inocêncio pendurado na árvore e fica em choque. Ele também é atacado pelo bando, mas consegue se safar ao se fingir de morto.

Depois do susto, o salvador deixa o protagonista do remake de Renascer na porta de Cândida (Maria Fernanda Cândido), que acaba abrigando eles em sua fazenda.

Remake de Renascer: Maria Fernanda Cândido aparece no primeiro capítulo da novela (Estevam Avellar/Globo)

O primeiro capítulo da nova novela das 21 horas, na Globo, ainda será marcado pelo encontro de Inocêncio com Inácia (Edvana Carvalho), que sente um enorme calafrio. Neste encontro, José Inocêncio recebe um colar como guia de proteção e Cândida decide ir embora e deixa sua fazenda para o protagonista da novela escrita por Bruno Luperi.

Ainda no capítulo de estreia do remake de Renascer, passam-se três anos, e José Inocêncio está reabilitado do ferimento e com as terras de sua fazenda fortalecidas. Por fim, o protagonista se apaixona por Maria Santa (Duda Santos), que observa os preparativos da festa do Boi Bumbá pela fresta da janela do quarto, já que Venâncio (Fabio Lago) proíbe a filha de sair de casa.

