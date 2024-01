Remake de Renascer: Rodrigo Simas tem data certa para sair; a novela nem começou

Em Renascer de 1993, o ator Taumaturgo Ferreira foi responsável por viver José Venâncio, um dos filhos do protagonista José Inocêncio (Humberto Carrão/Marcos Palmeira), que morreu antes da novela acabar. Agora, no remake, que estreia na segunda-feira (22), Rodrigo Simas leva o personagem e fica a dúvida se ele terá o mesmo destino da versão original.

Se Bruno Luperi, autor da adaptação da Globo, não mudar nada do roteiro, Simas já tem data certa para deixar o elenco de Renascer. Fazendo as contas, seu personagem deve morrer em meados do mês de abril, segundo a colunista Anna Luiza Santiago, do O Globo. Mas, ainda é cedo para afirmar que isso vai acontecer mesmo.

Remake de Renascer: José Venâncio (Rodrigo Simas), João Pedro (Juan Paiva) e José Bento (Marcello Melo Jr.) são os filhos do protagonista da novela (Fábio Rocha/Globo)

A morte trágica de José Venâncio na primeira versão

Lembrando da novela original, escrita por Benedito Ruy Barbosa, o personagem vivido por Taumaturgo Ferreira deixou o elenco por questões de bastidores. Acontece que o ator teve diversos desentendimentos atrás das câmeras e o autor decidiu matar o personagem.

Taumaturgo Ferreira foi cancelado em 1993 (Reprodução)

“Foi a novela que me cancelou. Eu fui cancelado porque me expulsaram de Renascer no capítulo 50. Na hora eu não liguei porque tinha feito a novela com o máximo de dedicação. Engraçado que quando fui escalado, um astrólogo amigo meu disse que eu ia fazer um trabalho polêmico, só que achei que seria uma polêmica boa”, disse o veterano em uma entrevista ao jornal Extra.

Taumaturgo Ferreira afirma que o episódio fez ele repensar alguns pontos de sua trajetória na TV. “Minha carreira vinha numa ascensão. Vinha de Araponga e de Top Model, que tinham sido grandes sucessos. Até chegar Renascer eu estava com moral e eu vinha nesse movimento. Na novela, meu nome vinha por último: Taumaturgo Ferreira como fulano de tal. Mas o personagem não era muito crível, e se o autor não está entusiasmado com você, em escrever para você, não tem jeito, e me tiraram da novela”, relembrou o famoso.

