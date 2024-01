BBB 24: ‘enterrar esse eliminado’, recado bruto dentro do reality viraliza na web

“Vocês devem acabar de enterrar esse eliminado”, essa fala está chocando o público que acompanhou a desistência de Vanessa Lopes do BBB 24. Circulando na web, o vídeo mostra diversos participantes do reality show dentro de um dos quartos ouvindo uma voz, que supostamente seria de Boninho.

No vídeo polêmico, o big boss do programa da Globo manda um recado, visto pelo público como rude, para quem ainda permanece no Big Brother Brasil, mas também para quem está pensando em desistir de ficar dentro da casa e do prêmio milionário.

“Quem perde é quem desiste, quem é fraco. Então, é o seguinte…o jogo continua e quem quer sair é super simples. Vocês viram como é fácil, é só botar a malinha lá e vocês entram no confessionário”, começa a voz.

Voz fala sobre desistir do BBB 24

Em seguida, o homem, que supostamente seria Boninho, diz: “Pum…sumiu da nossa vida, sumiu da nossa história, morreu pra gente. E, se vocês quiserem morrer para vocês também e eu acho que vocês devem acabar de enterrar esse eliminado, essa pessoa que se auto eliminou que se suicidou”.

Vale ressaltar que na sexta-feira (19), a Globo anunciou por meio de um comunicado que Vanessa Lopes apertou o botão da desistência, que fica na sala da casa do BBB 24. Neste comunicado, a emissora alega que a escolha de deixar o reality show resulta na “desclassificação” do participante.

A desistência de Vanessa do BBB 24

[Vídeo] Vanessa Lopes desiste do BBB 24 e aperta botão

A influenciadora digital saiu do reality show da Globo após 11 dias de confinamento, sem contar o tempo do hotel. Na sexta-feira (19), ela precisou apertar o botão duas vezes, já que foi impedida por outras pessoas que estavam na sala da casa.

“Eu sei a minha essência, se eu agir por impulso, acabou. Eu posso ser doida, mas eu sou uma doida que eu sei da minha loucura”, disse a sister antes de desistir do BBB 24. Antes de sair do programa, ela pediu desculpas e disse que sua cabeça estava em outro lugar.

