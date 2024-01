A minissérie mais emocionante da Netflix: você vai terminar em um dia e vai chorar desde o início

Uma das melhores minisséries da temporada recente e que foi indicada ao Globo de Ouro 2024 foi “A luz que não podemos ver” (“All the Light We Cannot See”). A produção foi escrita por Steven Knight, o criador e roteirista de Peaky Blinders, e é dirigida por Shawn Levy, que esteve à frente de episódios de Stranger Things, além do próximo Deadpool 3.

A minissérie que você não conseguirá parar de assistir até terminar

“Nos últimos dias da Segunda Guerra Mundial, os caminhos de uma adolescente francesa cega e um soldado alemão se cruzam. Baseado no premiado romance de Anthony Doerr.

Assim descreve a plataforma a esta minissérie de apenas quatro episódios e 3 horas e 48 minutos de duração, que é a melhor opção para assistir fazendo uma maratona.

Dentro do elenco estão nomes destacados como Mark Ruffalo e Hugh Laurie, além dos protagonistas Aria Mia Loberti e Louis Hofmann.

A produção é uma história cheia de emoção que, desde o primeiro minuto, irá te prender e provavelmente te fará chorar muito.

Então, se você quer desfrutar de uma boa minissérie, que foi aclamada pela crítica e pelo público, "A luz que você não pode ver" é uma das melhores opções que você pode encontrar na Netflix.