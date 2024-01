Estreia em 2024: série desvenda o começo da amizade da Turma da Mônica

Pela primeira vez, Maurício de Souza vai contar como Mônica, Cebolinha, Magali e Cascão se conheceram em uma série inédita que chega ao streaming em 2024. Além deles, Milena também aparece para agitar ainda mais as coisas no bairro do Limoeiro, onde vive a Turma da Mônica.

Produzida e gravada em São Paulo, a série Turma da Mônica Origens estará no catálogo infantil do Globoplay. Ela reforça a parceria do canal com o cartunista Maurício de Souza, que há mais de 60 anos criou os personagens conhecidos no mundo inteiro.

O elenco é formado por Giovanna Urbano, de 8 anos (Mônica), Felipe Rosa, de 10 anos (Cebolinha), Manu Colombo, de 8 anos (Magali), Bernardo Faria (Cascão) e Sabrina Souza, de 8 anos (Milena).

Maurício de Souza e o elenco infantil de Turma da Mônica Origens, nova série Original Globoplay (Fábio Braga/Pivô Audiovisual)

A trama mostra quando os cinco protagonistas da história se encontraram pela primeira vez. Tudo começa antes deles se tornarem amigos inseparáveis, quando Mônica, Cebolinha, Magali, Cascão e Milena vão passar as férias com suas famílias no Limoeiro Palace Hotel.

Com tudo, uma chuva inesperada faz o hotel inventar uma disputada gincana, para o deleite de Denise (Mel Dutra), a fofoqueira mais amada do Limoeiro. Agora, só uma das crianças poderá vencer.

Numa semana cheia de diversão, intrigas, fofocas, investigações, sabotagens, medo de água, melancias e plano infalíveis, será que elas vão superar a competição, eleger a dona da rua e formar a turma mais amada do Brasil?

Magali (Laura Rauseo) e Mônica (Giulia Benite) em "Turma da Mônica - A Série" (Foto: Fabio Braga/Pivô Audiovisual/Divulgação)

Com estreia prevista para 2024 no streaming da Globo, a série Turma da Mônica Origens conta com uma segunda fase de gravações, a partir de janeiro, em Poços de Caldas (MG).

A série Original Globoplay tem produção da Biônica Filmes em coprodução com a Mauricio de Sousa Produções. Criada por Marina Maria Iório e Daniel Rezende, que também assina a supervisão artística, a série tem direção-geral de Isabel Valiante. A estreia no Gloob acontece em 2025.

