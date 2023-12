Estreia em 2024: série sobre a vida e carreira de Xuxa estreia na Globo

A série documental que revela os bastidores da vida pessoal e carreira da eterna Rainha dos Baixinhos vai estrear na TV Globo no dia 8 de janeiro. Depois do Globoplay, Xuxa, o Documentário fica na programação da emissora até o dia 11, sempre depois do BBB 24.

Com mais de 40 anos de carreira, Xuxa decidiu abrir a vida e o coração neste projeto e diz que a expectativa pela exibição na TV aberta: “Esse documentário não só foi um divisor de águas como está sendo. É a minha história, minhas conquistas e minha vida. Que bom que estou viva para reviver tudo junto com o público agora na TV Globo”.

Xuxa Meneghel retorna à Globo com a missão de aumentar a audiência do horário nobre (Divulgação/Blad Meneghel)

No documentário, Xuxa abraça a coragem de expor o que nunca se falou sobre o sucesso em entrevistas conduzidas por Pedro Bial, que também é o diretor do programa. A rotina intensa e os sentimentos que a envolviam a apresentadora infantil também são revelados ao longo dos capítulos.

LEIA TAMBÉM: BBB: antes da nova temporada, 4 brigas que marcaram o reality da Globo

A série mergulha, ainda, nas memórias de Xuxa e resgata a sua trajetória completa, desde o início como modelo, ainda em Santa Rosa, no Rio Grande do Sul – onde nasceu e foi criada –, passando pela carreira como atriz, até o Brasil se tornar pequeno para sua fama como apresentadora e cantora infantil, sendo natural a sua conquista pela América Latina, Europa e Estados Unidos, e os encontros com personalidades como Michael Jackson e John F. Kennedy Jr.

Em documentário, Xuxa Meneghel revela que ficou um ano sem falar com Ayrton Senna (Divulgação/Globo)

A narrativa da série é conduzida a partir de relatos da própria Xuxa e de testemunhas-chave que acompanharam de perto a sua explosão, sendo algumas delas: Sergio Mallandro, Renato Aragão, as ex-paquitas Andrea Veiga, Letícia Spiller e Tatiana Maranhão, e Marlene Mattos. Luiza Brunet; Michael Sullivan e Paulo Massadas, responsáveis por diversas canções de sucesso da Xuxa, como “Lua de Cristal”; e a filha Sasha Meneghel também trazem depoimentos.

Apesar de todas as vitórias, a trajetória de Xuxa não foge às polêmicas e traumas. As adversidades são trazidas com resiliência, de forma a envolver o público numa jornada emocional de superação – ou a busca dela. “Esse projeto é a constatação de uma carreira sólida, com altos e baixos, mas com mais altos do que baixos. Descrevo como um raio X, e uma grande homenagem em vida.”, define Xuxa.

LEIA TAMBÉM: Remake de Renascer: Antonio Calloni será ‘vilão descansado’ na Globo; entenda