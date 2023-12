BBB: antes da nova temporada, 4 brigas que marcaram o reality da Globo

Viver confinado é achar motivo para briga em qualquer momento e, antes do BBB 24 começar na Globo, que tal lembrar de algumas rivalidades que marcaram as antigas temporadas do reality show? Confira abaixo situações que são lembradas até hoje na web!

Tina e sua bateção de panela

BBB 2: Tina causou com as panelas dentro da casa (Reprodução/Globo)

No BBB 2, Tina mostrou que estava disposta a tudo para chamar a atenção das pessoas que estavam fora do confinamento. Quem não lembra dela fazendo um panelaço pela casa do reality show e cantando: “ai, ai, ai, cima, embaixo, puxa e vai”.

O problema causado foi tão grande que a sister virou uma inimiga dentro da casa e foi pro paredão após receber 8 votos da casa.

Mayra Cardi vs. Franciele

BBB 9: Mayra Cardi brigou feio com Franciele (Reprodução/Globo)

No BBB 9, Mayra Cardi já chamava a atenção do público antes mesmo de ser uma musa das dietas fitness. Mas, durante o confinamento, ela e Francine viram inimigas públicas. Chegou ao ponto da ex-mulher de Arthur Aguiar chamar a gaúcha de burra.

A briga por causa da sunga branca

BBB 7: Airton e Diego Alemão surtam na casa (Reprodução/Globo)

Durante uma soneca no BBB, Diego Alemão foi acordado com os outros participantes tirando sua roupa e ficou muito irritado.

Quando percebeu, foi tirar satisfação e a conversa acabou virando uma das maiores brigas da sétima temporada. Airton chegou até a jogar na cara do campeão do reality show da Globo que ele traía os amigos e ainda usava sunga branca molhada pela casa.

Gil vs. Pocah

BBB 20: Gil do Vigor e Pocah brigam depois do jogo da discórdia (Reprodução/Globo)

No BBB 21, a frase “eu não vim do lixo para perder para basculho” ganhou as redes sociais e virou meme durante a briga de Gil do Vigor e Pocah depois do Jogo da Discórdia, que foi extinto no BBB 24.

Naquela segunda-feira, a cantora foi tirar satisfações com o economista e ele acabou lançando a frase. Tempo depois, o mesmo afirmou que não sabia o significado de basculho, que virou uma das mais procuradas nos sites de pesquisa.