Globo convoca Ludmilla e Luísa Sonza para o Show da Virada; saiba quem mais

O famoso Show da Virada da Globo está marcado para o próximo domingo (31). Diretamente do tradicional réveillon de Copacabana, no Rio de Janeiro, o público vai acompanhar da TV a apresentação de Fernanda Rodrigues e Douglas Silva, que interpretam Alícia e Cláudio na novela Fuzuê.

Exibido logo após o Fantástico, o programa tradicional de fim de ano conta com as apresentações de Ludmilla, Gloria Groove, Luísa Sonza, Teresa Cristina, Jorge Aragão, Diogo Nogueira, Belo e Nattan. A festa também será transmitida no Globoplay. Já no Multishow o público poderá conferir um compacto dos melhores momentos exibido no dia primeiro de janeiro.

Para quem quiser ficar por dentro de tudo que acontece das festas pelo Brasil, o repórter Helter Duarte estará no estúdio, a transmissão ao vivo do réveillon de Copacabana, no Rio de Janeiro, mostrando também outras grandes festas do país e do mundo.

Final de Ano Luisa Sonza canta ao lado de Roberto Carlos na Globo (Divulgação/Globo)

Direto da Praia de Copacabana, os repórteres Lilian Ribeiro e Rogério Coutinho acompanham a movimentação de pessoas que escolheram virar o ano em uma das maiores festas de réveillon do mundo.

O tradicional Show da Virada tem produção de Maria Garcia, direção geral de Celso Bernini e direção de gênero de Raoni Carneiro. Será exibido após o Fantástico.

Porchat ganha programa especial

Fim de ano: Fábio Porchat ganha programa na Globo (Fábio Rocha/Globo)

No fim de ano da Globo, o humorista Fábio Porchat ganhou uma missão especial. No domingo (31), o famoso comanda o programa especial Agora Vai, que recebe muitos convidados famosos.

Além dos amigos Marcelo Adnet e Milton Cunha, o apresentador recebe no estúdio Daniele e Diego Hypolito, Evelyn Castro, Noemia Oliveira, Sandra Annenberg e Tadeu Schmidt, que comanda o BBB 24, a partir do dia 8 de janeiro, depois da novela das 21 horas. As celebridades participam de diferentes quadros e personificam um guia bem-humorado para que o ano de 2024 seja perfeito.

