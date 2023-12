Remake de Renascer: Antonio Calloni será ‘vilão descansado’ na Globo; entenda

Antonio Calloni está no remake de Renascer, que estreia na Globo e substitui a novela Terra e Paixão no horário nobre do canal. Na pele do coronel Belarmino, o veterano afirma que vive um “vilão descansado”, deixando os fãs da trama de 1993 intrigados.

“Ele é um vilão descansado. Ele gosta de sombra, silêncio e solidão. Se exalta, mas pontualmente. Eu o defino como um vilão descansado, que faz de tudo para manter as terras dele”, comentou o famoso, que aparece logo na primeira fase da produção.

Segundo Calloni, a ideia é tirar a imagem estereotipada de um coronel a partir do “novo” Belarmino de Renascer. Tudo começa com o visual, que transparece um senhor aposentado e que sempre usa chapéu e não quer saber de suas botas.

Remake de Renascer: Antonio Calloni dá vida ao coronel Belarmino (Fábio Rocha/Globo)

Porém, essa será apenas uma pequena participação, afinal, Antonio Calloni aparece apenas em sete capítulos da adaptação de Bruno Luperi. Ao que parece, ele finaliza as gravações antes mesmo da novela começar a ser exibida no horário nobre da TV Globo.

“O brasileiro renasce diariamente, acho que só aí já cria uma identificação com o público, o título. Fala da nossa gente, da nossa terra. É uma história de amor muito bem conduzida”, contou o veterano, que ainda tem um contrato de longa duração com a emissora.

Sobre o futuro, o ator não descarta ir para o streaming: “É muito bem-vindo. Vamos ver o que o futuro nos espera. Estou aberto a propostas. Gosto de fazer séries, espero fazer mais. Eles estão fazendo novela também, então, estou aberto a propostas”. Além do remake de Renascer, em 2024, Antônio Calloni pretende lançar mais um livro de poesias.

O dia exato da estreia da adaptação em 2024

Remake de Renascer: Deocleciano (Adanilo), José Inocêncio (Humberto Carrão) e Jupará (Evaldo Macarrão) na primeira fase da novela (Fábio Rocha/Globo)

A novela tem estreia marcada para o dia 22 de janeiro, quando substitui Terra e Paixão, atualmente no horário nobre. A nova versão da novela escrita em 1993 pelo autor Benedito Ruy Barbosa deve contar com 197 capítulos, permanecendo no ar até o dia 27 de setembro.

Vale destacar que se nada mudar, a nova versão de Renascer vai surgir em horário nobre durante as férias de verão e também com o lançamento do BBB 24, que começa no dia 8 de janeiro. O momento é visto como propício para o canal, que em média conquista bons números de audiência.

