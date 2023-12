Bruce Willis inspirou sua filha no nome de seu bebê: esta é a história emocionante que eles compartilham

Desde que há um ano foi divulgado que Bruce Willis foi diagnosticado com afasia, as coisas têm se complicado em relação ao avanço da doença. Foi sua ex-esposa Demi Moore quem atualizou dizendo que um ano depois ele foi diagnosticado com demência frontotemporal, que causa alterações no pensamento e comportamento.

O ator tem estado acompanhado de sua família, que inclui sua atual esposa Emma e Evelyn Penn e Mabel Ray, as duas filhas que ele teve com ela, assim como Demi e as filhas que eles têm em comum, Rumer, Scout e Tallulah.

Bruce Willis A saúde do ator está em declive, segundo informa sua família (Instagram)

Há algumas semanas, esta última deu uma atualização sobre o estado de saúde de Willis, mas as coisas mudam drasticamente de um momento para outro. "Ele tem uma doença cognitiva realmente agressiva, uma forma de demência muito rara. Ele é o mesmo, o que eu acredito, nesse sentido, aprendi que é o melhor que você pode pedir. Vejo amor quando estou com ele. E ele é meu pai, e ele me ama", afirmou Tallulah no The Drew Barrymore Show.

De acordo com os relatórios, a família Willis está aproveitando ao máximo seu tempo com ele em meio à sua batalha contra a demência, enquanto "absorvem cada momento" ao seu lado. Agora foi revelado que nos últimos dois meses, o ator teve "mais dias ruins do que bons", mas eles não deixam de estar ao seu lado, pelo contrário.

Bruce Willis A neta do ator tem sido uma de suas maiores motivações (Instagram)

Rumer Willis compartilha como seu pai inspirou o nome de seu bebê

Rumer, a filha mais velha do ator, revelou que ele teve uma influência especial no nome que ela escolheu para sua filha de 9 meses. A atriz de Once Upon a Time in Hollywood realizou uma sessão de perguntas e respostas através de suas histórias no Instagram e falou sobre ser mãe de primeira viagem.

Assim revelou, juntamente com uma foto ao lado de seu pai, a história de como escolheu chamar seu bebê de Louetta Isley Thomas Willis. "Seu nome é uma mistura de coisas que eu amo", escreveu Willis em resposta a uma pergunta sobre o nome. "Eu sempre amei o nome Lou, então estava pensando nele tanto para menino quanto para menina, mas quando descobrimos que era menina, surgiu a ideia de Louetta. Queríamos dar opções, e os artistas favoritos do meu pai e eu são Lou = Louie Armstrong, Etta = Etta James, Isley – Isley Brothers."

“É possível que você tenha conhecido Loretta, Rosetta, Annetta, Floretta e muitas outras”, continuou. “Hoje em dia, esse estilo de nome é muito raro. Isso mostra que não é necessário inventar um nome novo para ser único”.