Demissexualidade: saiba o que é e veja as famosas que possuem este tipo de orientação Imagem: reprodução Instagram (@gioewbank e @lucianagimenez)

Ainda pouco comentada e não muito conhecida, alguns famosos brasileiros já se declararam demissexuais, trazendo dúvidas aos fãs em relação ao termo.

A demissexualidade é um tipo de orientação sexual onde o indivíduo precisa se conectar emocionalmente com o outro para que haja interesse romântico e afetivo.

Luciana Gimenez

Entre as celebridades nacionais, Luciana Gimenez revelou esta semana ser demissexual. Durante entrevista ao podcast ‘Desculpa Alguma Coisa’, a apresentadora do SuperPop, da RedeTV! disse que possui dificuldades em manter o sexo casual.

“Eu tenho dificuldade com sexo casual. Tenho nada contra, mas tenho dificuldade. Uma vez alguém foi no programa e falou que era demissexual. Falei: ‘Sou eu’. Tenho que ter algum tipo de conexão na minha cabeça. Não é que vou casar com a pessoa amanhã, mas tem que ter algo”, explicou.

Giovanna Ewbank

Giovanna Ewbank, casada há 13 anos com Bruno Gagliasso, também revelou ser demissexual durante um podcast. Durante o ´programa ‘Quem Pode, Pod’, que apresenta ao lado de Fernanda Paes Leme, ela revelou que teve apenas quatro parceiros antes do marido e que só conseguiu se relacionar sexualmente com homens que nutria sentimentos.

“Tem que ter sentimento para transar com a pessoa. Meu sonho era sair transando, curtindo e... Aqui e ali e nossa! Foi ruim, foi bom. Não tenho muitas referências”, revelou.

Cleo

Cleo Pires também disse em 2023 que se identifica como demissexual. Antes de se casar com o ator Leandro D’Lucca, a atriz e cantora disse que ficou anos sem relações sexuais.

“Eu fiquei meio demissexual. Comecei a ficar assim e achei estranho, porque eu não era assim, não que tenha problema ser assim, acho incrível ser assim, mas porque fui me tornando assim, e fui aceitando que era isso”.

