Escândalo real: a foto da rainha Letizia que a fez ser acusada de ter sido infiel ao Rei

Realeza espanhola recebe para um almoço o Rei da Bulgária e sua esposa Rainha Letizia da Espanha recebe o Presidente da Bulgária Rumen Radev e sua esposa Desislava Radeva para um almoço no Palácio Zarzuela em 28 de Abril, 2022 em Madri, Espanha. (Foto by Carlos Alvarez/Getty Images) (Carlos Alvarez/Getty Images)

São vários os escândalos que a rainha Letizia e o rei Felipe VI enfrentaram ao longo de seu relacionamento de mais de duas décadas. No entanto, a maioria deles tem sido focada nas atitudes desrespeitosas e ignorantes da ex-jornalista em relação ao seu marido e à sua sogra, a rainha emérita Sofía.

Mas agora a família real da Espanha se viu em apuros depois que uma foto vazou, que Letizia teria enviado a um homem que confessou terem sido amantes, além de expor a mensagem que ela escreveu junto com a foto.

Para aumentar o escândalo, trata-se de Jaime del Burgo, que é seu ex-cunhado e que afirma ter estado apaixonado pela agora rainha, sem se importar que suas declarações a deixaram exposta diante do mundo.

A foto da Rainha Letizia com seu suposto amante

Jaime del Burgo afirmou que antes de se casar com Telma, uma das irmãs da rainha, ele era amigo dela e até namoraram quando ela já estava casada. Foi em 2016 que ambos se divorciaram e aparentemente agora o homem quer contar como foi seu relacionamento com a monarca.

Uma conta com o seu nome publicou uma foto comprometedora da esposa do Rei da Espanha e revelou que foi amante dela enquanto ela estava comprometida com Felipe VI, mas o relacionamento teria chegado ao fim dois dias antes do casamento real.

No entanto, o grande escândalo reside na foto da rainha com uma câmera digital em frente a um espelho, onde ela aparece grávida.

"Amo, estou usando sua pashmina. É como sentir você ao meu lado. Ela me cuida, me protege. Conto as horas para nos vermos novamente. Te amar. Sair daqui. Sua", afirmou o usuário no mensagem que a enviou.

A notícia se espalhou como fogo pelo mundo todo, mas a influenciadora espanhola especializada em realeza, Nuria, fez suas contas e expressou que as datas dessa fotografia e as gravidezes de Ortiz não se encaixam.

De acordo com o que Jaime del Burgo mencionou ao jornalista Jaime Peñafiel, o relacionamento teria ocorrido entre 2011 e 2012, mas as gravidezes das princesas aconteceram em 2005 e 2007.