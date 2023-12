Hugh Grant revela motivos que o fizeram odiar gravar o filme ‘Wonka’

A estreia do filme ‘Wonka’ está dando o que falar, e desta vez foi Hugh Grante quem decidiu contar sobre suas experiências durante a gravação do longa, que chega aos cinemas no dia 7 de dezembro.

O intérprete de um Oompa-Lompa foi direto e reto ao afirmar que “odiou o processo” de gravação e captura de imagens do filme.

Conforme publicado pelo Omelete, Hugh teria afirmado durante uma coletiva de imprensa que o processo de captura de imagens durante as gravações o fazia sentir como se “estivesse com uma coroa de espinhos” por conta da quantidade de câmeras apontadas para ele. “Fiz uma confusão, odiei muito todo o processo”.

A forma diferente com que as imagens foram captadas foi por conta do processo de captura de movimentos, necessário para conseguir garantir a reprodução da aparência e estatura do personagem Lofty, o Oompa-Lompa interpretado por Grant, que aparentemente não é muito fã da tecnologia adotada pela equipe de produção.

Wonka

O filme, estrelado por Timothée Chalamet (famoso por seu papel em Duna), conta um pouco a mais sobre a juventude do dono e criador da “Fantástica Fábrica de Chocolate”, Willy Wonka.

A história se passa em uma cidade europeia na metade do século 20, onde Willy Wonka desembarca após passar um período como chef em um navio.

Ele então passa a buscar pelo seu sonho de abrir a melhor loja de chocolates do mundo, mas para isso precisa usar sua genialidade, e magia, como forma de diferenciar seus chocolates e superar os concorrentes que estão unidos em um cartel de confeiteiros.

Vale lembrar que, recentemente, durante a CCXP23 o filme ‘Wonka’ ganhou uma ativação especial no estande da Warner Bros onde os visitantes puderam conhecer um cenário inspirado pela famosa fábrica de chocolates cuja história é contada ao longo do filme.

