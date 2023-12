Cartilha de fantasias proibidas na 'Farofa da Gkay' viraliza no Twitter: "Precisa avisar o óbvio?" Imagem: reprodução Instagram (@neylima)

Um dos eventos mais esperados no mundo das celebridades, a famosa ‘Farofa da Gkay’, começou na última segunda-feira (4) e se estende até esta quarta-feira (6).

Com muitas polêmicas em edições anteriores, desta vez a influenciadora Gessika Kayane, responsável pela festa, que acontece no Marina Park Hotel, em Fortaleza (CE), elaborou uma cartilha para o segundo dia de festa com algumas proibições de fantasias.

“Todo mundo pediu e vai rolar! O segundo dia de Farofa será À FANTASIA com o tema MEMES! A intenção é ser divertido e VIRAL! É pra ser uma zoeira maravilhosa! Mas preciso da ajuda de vocês!”, diz uma parte do texto.

As proibições incluem:

Blackface (pintar o rosto de preto para imitar pessoas negras);

Fantasias de indígenas (a não ser que a pessoa seja indígena);

Pessoas com deficiência;

Trajes religiosos (a intenção é não atacar a fé de ninguém);

Sexualização de profissões (como enfermeiras);

Incitação a candidatos políticos;

Incitação à morte;

Incitação ao assédio;

Incitação a preconceitos como homofobia, transfobia, gordofobia, racismo e nazismo.

“Vocês conseguem! Acredito!”, diz outro trecho do panfleto.

a cartilha ensinando os convidados a ter respeito com os direitos humanos… she’s MY diana pic.twitter.com/ULxcuKGJdo — doja cat lyrics (@brendelacreme) December 5, 2023

No X (antigo Twitter), não faltaram comentários sobre as regras para o evento, que acontece em Fortaleza (CE).

“Que tipo de pessoa ela tem amizade que precisa avisar o óbvio?”, questionou um usuário da rede social.

Que tipo de pessoa ela tem amizade que precisa avisar o óbvio — Joninhas 🌈 (@whois_jonas) December 6, 2023

“Faltou proibir fantasia de serial killer/ assassinos famosos (Dahmer, Suzane....)”, observou uma pessoa.

Faltou proibir fantasia de serial killer/ assassinos famosos ( Dahmer, Suzane....) — Estou Cancelada 💙❤ (@Larissa34466033) December 5, 2023

“as amizades que eles tem e outras que estão indo pra essa festa tem que avisar mesmo, pq tem alguns influenciadores que não tem um pingo de noção do básico”, disse outra.

as amizades que eles tem e outras que estão indo pra essa festa tem que avisar mesmo, pq tem alguns influen que não tem um pingo de noção do básico — Italo Vinícius (@neyde_oficial) December 6, 2023

