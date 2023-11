Paris Hilton e Carter Reum celebram o Halloween com diversão em estilo Super Mario

Paris Hilton soltou sua criança interior para o Halloween. A herdeira e empresária, aos 42 anos, compartilhou um vislumbre de como passou a temporada assustadora com o marido Carter Reum e o filho de 9 meses, Phoenix Barron, incluindo se vestir como personagens do Super Mario e ter um confronto no estilo Mario Kart em sua casa.

Hilton compartilhou várias fotos no Instagram da família em sua porta de entrada em várias poses. Ela pode ser vista vestindo uma fantasia da Princesa Peach, com um vestido rosa curto que imita o visual popular da princesa de videogame, com uma coroa, saltos rosa brilhantes e um colarinho combinando.

Seu marido usava uma fantasia de Mario vermelho, completa com macacões pretos sobre uma camiseta vermelha e um boné vermelho correspondente. Ele segurava o filho Phoenix, que combinava com o pai usando uma fantasia de Luigi com uma camiseta verde, boné verde e macacão jeans.

Em uma foto adorável, a cantora de "Stars are Blind" se abaixou para dar a Phoenix um sorriso brilhante enquanto seu marido também sorria. Em outra foto, ela sentou-se nos degraus da frente de sua casa - decorados com várias abóboras e esqueletos - e posou com o bebê Phoenix em seu colo.

Fotos

Hilton também compartilhou fotos de sua corrida de Mario Kart ao ar livre. Seu novo chihuahua, Prince Tokyo Gizmo Hilton, fez uma breve participação em uma das fotos enquanto ela o segurava enquanto estava em cima de um patinete.

Ela concluiu a postagem com fotos de Reum, de 42 anos, e Phoenix ostentando bigodes combinando enquanto a família posava em uma sala e uma foto espontânea da família de três se divertindo nas escadas.

"O Mario e o Luigi da minha Princesa Peach 👸🏼 Ganhamos o Halloween? 🥇👑🎃🏆", brincou Hilton na legenda da postagem.

Ela também compartilhou um olhar mais próximo de sua corrida em família enquanto estava em cima do que pareciam ser híbridos de malas e patinetes. A mãe de um escreveu em cima do seu vídeo no TikTok: "POV: vocês ainda são crianças de coração", enquanto mostrava uma cena dela e Reum em seus "carrinhos", movendo-se lado a lado. Hilton estava com Prince Tokyo nos braços, enquanto Reum segurava o filho.

O casal dirigia em círculos ao redor de uma fonte coberta por teias de aranha na frente de sua casa. Seu cachorro podia ser visto correndo atrás deles em alguns momentos fofos, e até Phoenix entrou na diversão, segurando o guidão do patinete, assim como seu pai.

Diversidade de fantasias

"Encontre alguém que faça você se sentir como uma criança novamente 🥹💕🎃", escreveu Hilton na legenda do TikTok, juntamente com as hashtags "Princesa Peach", "Mario e Luigi" e "Halloween".

Super Mario não foi o único tema de fantasia para a família, já que a DJ compartilhou anteriormente uma foto adorável de Phoenix vestido com uma roupa de Elmo. "Meu Elmo pequeno. 🥹❤️👶🏼❤️", legendou Hilton nas fotos, acrescentando, "#PrimeiroHalloweenDoBebê 🎃."

Ela também compartilhou algumas fotos de Phoenix vestido como piloto, combinando com a roupa de comissária de bordo azul de sua mãe do videoclipe "Toxic" de Britney Spears em 2003. (O pai também entrou na diversão e se vestiu como membro da tripulação de voo.)

Em outra ocasião, Hilton se inspirou em Katy Perry e vestiu a famosa fantasia de cogumelo da cantora. O bebê Phoenix e seu pai também combinaram com essa fantasia, se vestindo com sua própria versão de um cogumelo.

"Normalmente, eu preparo minhas fantasias, mas já comprei provavelmente uns 20 trajes diferentes para o Phoenix", Hilton disse à People no mês passado, antes do Halloween. "Ele tem sido meu foco."