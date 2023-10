Elon Musk: sua surpreendente vida amorosa e os 11 filhos com nomes incomuns

O bilionário Elon Musk, conhecido por ser a pessoa mais rica do mundo - com uma fortuna estimada em US$ 225,3 bilhões (aproximadamente R$ 1 trilhão) -, celebrou o nascimento de seu 11º filho neste mês.

Com uma família que agora ultrapassa a dúzia, Musk tem compartilhado sua vida com três mulheres diferentes: a autora canadense Justine Musk, a cantora Grimes e a funcionária Shivon Zilis. Além disso, o pai de 11 filhos já teve relacionamentos com figuras famosas como as atrizes Amber Heard e Talulah Riley.

Justine Musk: a primeira esposa

Elon conheceu sua primeira esposa, Justine Musk, na Queen's University, no Canadá, nos anos 1990. O casal deu as boas-vindas a seu primeiro filho, Nevada, em 2002, dois anos após o casamento.

Infelizmente, Nevada morreu tragicamente da Síndrome da Morte Súbita Infantil (SIDS) com apenas 10 semanas de vida. O casal teve mais cinco filhos juntos, incluindo gêmeos em 2004 e trigêmeos em 2006, mas o relacionamento chegou ao fim em 2009.

Talulah Riley: relacionamentos em dobro

Elon Musk começou a namorar a atriz Talulah Riley e se casou com ela em 2010, apenas seis semanas após pedir o divórcio de Justine. O casamento durou apenas dois anos com o divórcio em 2012, mas eles se reconciliaram e casaram novamente em 2013. No entanto, a segunda separação ocorreu em 2016.

Amber Heard: controvérsias

Após a última separação de Riley, Elon se envolveu com a atriz de Aquaman Amber Heard, em 2016, logo após o divórcio dela com Johnny Depp. No entanto, surgiram alegações de traição e relacionamentos controversos.

A relação com Heard terminou em menos de um ano, em 2017, devido às agendas movimentadas de ambos.

Grimes: nomes incomuns

Em abril de 2018, Elon iniciou um relacionamento com a cantora Grimes, conhecida pelo nome Claire Boucher. O casal anunciou o nascimento de seu primeiro filho em maio de 2020, nomeando-o X Æ A-12, embora tenham posteriormente alterado o nome para X Æ A-Xii.

Após um ano, eles confirmaram a separação, mas expressaram o desejo de ter mais filhos juntos. Suas idas e vindas tumultuadas foram reveladas nas redes sociais.

Shivon Zilis: gêmeos e mistério

Em julho de 2022, surgiu a notícia de que Elon havia secretamente se tornado pai de gêmeos com Shivon Zilis, uma executiva de alto escalão de sua empresa Neuralink. O relacionamento deles e a dinâmica com os gêmeos permanecem em grande parte desconhecidos, mas a revelação dos filhos secretos veio à tona em documentos judiciais.

A vida amorosa de Elon Musk é tão intrigante quanto suas conquistas no mundo dos negócios, e sua prole diversificada continuará a ser um ponto de interesse e especulação. Com seu império financeiro, Musk pode estar moldando o futuro não apenas com tecnologia, mas também com sua extensa família.