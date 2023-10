A Fazenda: Kamila Simioni fica com a pior rejeição do público até agora

Kamila Simioni já faz parte do grupo de ex-peoas que, fora de A Fazenda, terão que resolver a questão do cancelamento virtual. Eliminada com 8,88% dos votos do público, a influenciadora digital foi alvo de muitas críticas e até pedidos de expulsão do reality show ao ser acusada de importunação sexual durante uma festa.

Simione caiu na roça de A Fazenda 15 ao sobrar no resta um, deixando de ser salva por suas aliadas. Porém, nas redes sociais, a hashtag “fora Simioni” ganhava cada vez mais força a cada conflito e história que a famosa contava dentro da sede.

Kamila Simioni até tentava cativar o público que acompanha o reality show rural, mas no X, antigo Twitter, fãs fizeram um multirão pedindo que a peoa não continuasse no jogo. O cancelamento foi tão grande que durante a primeira parte da formação da roça, nesta terça-feira (24), foi criada a hashtag Record apoia assédio na rede social.

A Fazenda: Shay confirma importunação sexual de Simioni (Reprodução/Instagram)

Diante de muitos comentários publicados nas redes sociais, uma fã de A Fazenda 15 mandou um recado direto para Rodrigo Carelli, diretor do programa, e para Galisteu, que não comentou nada durante a formação da roça ao vivo: “Não vamos nos calar! Importunação sexual é crime”, escreveu ela.

Entenda como foi a formação da roça

A eliminação ganhou sua formação oficial depois que Cezar Black, Kally Fonseca e Kamila Simioni perderam a disputa pelo chapéu de fazendeiro. Agora, eles disputam os votos do público até a noite desta quinta-feira (26).

A Fazenda 15: Acusada de importunação sexual, Kamila Simioni enfrenta o cancelamento na web (Reprodução/Instagram)

Kally foi indicada pela segunda semana consecutiva, desta vez pela Fazendeira Jenny Miranda, que agora entra na mira de Lucas, que era aliado de Rachel Sheherazade, que foi expulsa após uma briga com a influenciadora.

Na formação da quinta roça de A Fazenda 15, Lucas foi o mais votado da sede, mas não pôde puxar nenhum peão da Baia, já que o Poder da Chama Laranja colocou na roça Cezar Black. Já Simioni foi pelo resta um.

