Uma idosa de 83 anos morreu na manhã desta segunda-feira (17) após ser atacada pelo pit bull da família. O caso aconteceu em Ícem, interior de São Paulo.

De acordo com a TV Tem, afiliada da Rede Globo, o animal pertencia ao filho de Benedita Francisca da Fonseca. O cão teria atacado a idosa após ela ter caído enquanto tomava café.

Ele desferiu mordidas enquanto Benedita estava no chão. A vítima chegou a ser levada ao pronto-socorro, mas não resistiu aos ferimentos no pescoço.

Vizinha também foi mordida

Ainda segundo a emissora, uma vizinha também foi mordida ao tentar conter o ataque do pit bull. Segundo testemunhas, o cão convivia com a família há sete anos, contudo a idosa passou a morar no local há apenas três meses.

Idosa de 83 anos é morta após ser atacada por pit bull da família no interior de SP Imagem: reprodução TV Tem

Brigadista é morto por tiro de espingarda vindo de casa abandonada; nenhum suspeito foi encontrado

Sidiney de Oliveira Silva, de 44 anos, foi assassinado com dois tiros na porta da casa de sua irmã, em Formoso do Araguaia, no Tocantins, na manhã do último sábado (15). A vítima estava prestes a iniciar um trabalho temporário pelo Prevfogo, para atuar no combate de incêndios como brigadista. As informações são do portal g1.

Os disparos que atingiram o brigadista vieram de uma casa abandonada na frente da casa em que foi assassinado. Segundo a Secretaria da Segurança Pública (SSP), a pessoa responsável pelo crime teria usado uma espingarda cartucheira.

Um dos vizinhos de Sidney teria informado à polícia sobre ter visto uma motocicleta parada na esquina da rua em que houve o assassinado na manhã do crime, antes do nascer do sol. Segundo ele, havia um homem de jaqueta e capacete sondando a região por um tempo. No entanto, o suspeito ainda não foi encontrado.

Conforme o boletim de ocorrência, a vítima levantou às 7h30 da manhã e verificava a água e óleo do carro quando foi atingido na porta da casa de sua irmã. Apesar do patrulhamento feito pela polícia, nenhum suspeito foi identificado.

A irmã de Sidiney relatou ter ouvido barulhos e foi até a porta de casa, quando encontrou o irmão atingido. Após a passagem da ambulância no local, uma enfermeira confirmou a morte de Sidney. O corpo da vítima foi enterrado no último domingo (16) no cemitério municipal de Formoso do Araguaia.