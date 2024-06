Esposa e mãe de vítimas do submarino Titan faz desabafo 1 ano após a tragédia

Um ano após a tragédia do submarino Titan, Christine Dawood, que perdeu o marido e o filho no acidente, desabafou sobre o processo de luto. Conforme publicado pelo O Globo, ela homenageou Shahzada e Suleman com um post feito em suas redes sociais, dias antes da data em que a tragédia completa um ano.

Shahzada e o filho, Suleman, eram dois dos passageiros que morreram na expedição da Ocean Gate. No dia 7 de junho, Christine usou suas redes sociais para falar sobre a saudade que sente do filho e do marido. “Quando as pessoas morrem, levam consigo um pedaço de você”, escreveu.

“Sinto falta deles todos os dias, todas as horas, todos os minutos, eles nunca serão substituídos. Com estas velas, gostaria de enviar a sua luza a qualquer pessoa que esteja aberta o suficiente para recebê-la. Gostaria de agradecer a todos pelo amor e pelas orações. Eu os senti e eles ajudaram. Acenda uma vela pelas pessoas desaparecidas em sua vida e envie sua luz ao mundo”, disse Christine.

Relembre o caso

No dia 18 de junho de 2023, o submarino Titan, da Ocean Gate, perdeu comunicação com a base de controle após 1 hora do início do mergulho que faria rumo aos destroços do Titanic.

Após buscas incansáveis, foram localizados destroços da embarcação, e foi confirmado que uma implosão vitimou toda a tripulação a bordo do submarino. 80 horas depois do desaparecimento, foi anunciada a descoberta dos destroços, sendo que quatro meses depois, oficiais da Guarda Costeira revelaram ter recuperado restos mortais humanos no local do acidente.

Na viagem em questão, estavam a bordo do submarino o empresário Shazada Dawood e seu filho Suleman, Hamish Harding, o explorador Paul-Henri Nargeole e Stockton Rush, CEO da Ocean Gate, empresa responsável por organizar e coordenar as expedições aos destroços do Titanic.