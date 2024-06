Mãe de assassina de aluguel afirma que não deixará a filha entrar em sua casa

A norte-americana Aimee Betro é procurada internacionalmente após ser identificada como uma assassina de aluguel. Conforme O Globo, ela foi acusada de tentar assassinar um comerciante britânico em 2019.

Em declaração a mãe de Aimee, que vive em Stevens Point (Wisconsin-EUA), pediu que a filha se entregue às autoridades e afirmou que acionará a polícia caso ela apareça em sua casa. “Se ela vier aqui, não vou deixá-la entrar. Vou chamar a polícia. Ela precisa parar de fugir. Ela precisa parar agora”, afirmou a mãe.

Durante uma entrevista ao Daily Mail, Jeanne Johnson, mãe de Aimee, revelou que espera que a filha se entregue. “Eu adoraria que ela fizesse isso porque ela vai acabar sem lugares para se esconder. Ela não tem para onde ir agora que é uma caçada internacional. Ela não vai poder voar para lugar nenhum”.

Aimee foi condenada após ser apontada como a assassina contratada por Mohammed Aslam e Mohammed Nazir para matar Sikander Ali, dono de uma loja de roupas e concorrente direto dos contratantes da mulher. No entanto, ela não conseguiu concluir o trabalho pois sua arma falhou no momento do disparo, dando chances para Ali fugir do local.

Contato recente

Aimee Betro segue foragida, mas nem por isso deixou de ter contato com amigos e conhecidos. Segundo uma amiga, elas tiveram contato recente pelo Facebook e a polícia só não a prendeu “porque não quer”.

Conforme a mulher, que não foi identificada, Aimee afirmou que existe muita desinformação envolvendo o caso. Ela também revelou que diversas pessoas estão em contato com a mulher e que ela segue ativa nas redes sociais.

“Ela usa o telefone todos os dias, tira fotos da janela do apartamento e faz Snapchat com as pessoas o tempo todo”, conta. “Aimee diz que não participou disso. Ela reconhece que estava envolvida e tudo mais. Ela apenas diz que alguns detalhes não estão certos”, finaliza a amiga.