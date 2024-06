Assassina de aluguel é procurada por força-tarefa internacional após arma falhar

A americana Aimee Betro, de 44 anos, está sendo procurada por uma força-tarefa internacional. Conforme publicado pelo Extra, a mulher é na verdade uma assassina de aluguel que desapareceu após ser condenada por um tribunal de Birmingham pela tentativa de assassinato de um comerciante inglês.

Segundo a publicação, Aimee teria sido contratada via deep web para eliminar Sikander Ali, dono de uma loja de roupas. O homem é considerado um rival dos contratantes de Aimee, Mohammed Aslam e Mohammed Nazir, pai e filho.

Para cometer o crime, ela teria se disfarçado com um hijab, véu islâmico, e tentou atingir Ali após encontrá-lo em uma rua. A tentativa de assassinato teria acontecido no mês de setembro do ano de 2019.

Tentativa falha

Conforme a reportagem, Kevin Hegarty, promotor do caso, afirmou que a assassina saiu de dentro de uma Mercedes e tentou atingir a vítima enquanto Ali chegava em casa. Ele foi salvo depois que a arma travou.

“Ela caminhou com calma em direção a vítima, apontou uma arma na altura da cabeça dele e puxou o gatilho para disparar. No entanto, felizmente, a arma travou”, declarou o promotor. Diante da falha, o comerciante conseguiu engatar a marcha ré de seu carro e fugiu do local.

A mulher ainda teria voltado ao endereço na manhã seguinte e efetuado três disparos em direção à casa de Ali, mas não feriu ninguém. Segundo o promotor ela ainda teria gritado para o comerciante “parar de se esconder”.

Sem cumprir o contrato, ela voltou para os EUA dois dias depois. Segundo a reportagem, Aimee foi julgada à revelia e condenada na Inglaterra. Agora ela é procurada por uma força-tarefa internacional. Até o momento, não foram divulgadas informações sobre o possível paradeiro de Aimee, que segue desaparecida e sendo procurada ao redor do mundo.