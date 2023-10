“Considere-se demitida”: Ex-atriz pornô Mia Khalifa perde contrato por defender ataque a Israel

Famosa no Brasil após virar meme na CPI da Covid, a ex-atriz pornô Mia Khalifa foi demitida da empresa Red Light Holland, da qual era consultora, após expressar apoio ao ataque do grupo terrorista Hamas a Israel.

“Considere-se demitida imediatamente. Simplesmente nojenta. Por favor, evolua e se torne um ser humano melhor. O fato de você tolerar a morte, a violação da vida, os espancamentos e a tomada de reféns é verdadeiramente nojento. Nenhuma palavra pode explicar sua ignorância”, afirmou o empresário Todd Shapiro.

Em uma postagem no sábado, Khalifa comparou a imagem de terroristas em Israel a um ‘quadro renascentista’.

A ex-atriz pornô é apoiadora declarada da causa palestina e deixou isso claro em uma postagem feita no sábado, após os bombardeios do Hamas contra o território israelense. “Se você olha para a situação na Palestina e não está do lado dos palestinos, então você está do lado errado do apartheid, e a história mostrará isso com o tempo”, disse.

Ao saber da demissão, Mia mandou um recado para o seu antigo chefe. ““Por favor, preocupe-se com a falta de direção e propósito de sua triste empresa antes de pronunciar meu nome novamente. Estou com todas as pessoas que lutam contra a opressão, agora e sempre, faça sua pesquisa antes de implorar por meu investimento em seu pequeno projeto, sou do LÍBANO, você é louco por esperar que eu esteja do lado do colonialismo, seu maldito esquisito”, disse.”, disse.

I just wanna make sure there’s 4k footage of my people breaking down the walls of the open air prison they’ve been forced out of their homes and into so we have good options for the history books that write about how how they freed themselves from apartheid. Please worry about… https://t.co/sgx8kzAHnL — Mia K. (@miakhalifa) October 8, 2023

A empresa onde ela trabalhava como consultora era especializada na produção e comercialização de cogumelos alucinógenos (cogumelos mágicos), prática legal na Holanda. Mia Khalifa, apesar de ter deixado o mundo dos filmes pornográficos, ainda mantém um canal no OnlyFans, onde produz conteúdo adulto.