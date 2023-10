VÍDEO: Aos prantos, Alok conta como pai escapou de ataque em Israel: “Tudo o que eu quero agora é abraçar ele”

O DJ Alok usou seu perfil no Instagram para falar sobre o ataque cometido pelo Hamas, em Israel, e também para explicar como seu pai, Juarez Petrillo, o DJ Swarup, conseguiu escapar com vida de uma festa rave, onde 260 pessoas morreram. Emocionado, o brasileiro também explicou que o genitor não era o organizador do evento e pediu que as pessoas parem de fazer “fake news” (assista abaixo).

Na legenda da publicação, Alok escreveu: “Desculpem, mas com o peso das notícias, imaginar a dor dos familiares e ainda assim ler tantos comentários absurdos e perversos é de cortar o coração. Minha solidariedade à todas as vítimas inocentes e famílias devastadas por essa guerra.”

Já no vídeo, ele explicou que o pai, o DJ Swarup, foi contratado para tocar na edição israelense da festa “Universo Paralello”, que foi interrompida pelos ataques do Hamas, e que ele conseguiu fugir em um carro até um bunker. De lá, conseguiu seguir até Tel Aviv, onde aguarda para voltar ao Brasil.

“Meu pai estava prestes a se apresentar quando começou a ter um bombardeio e o evento foi interrompido e a polícia começou a evacuar. Todo mundo saiu correndo. Meu pai saiu correndo, conseguiu entrar em um carro e sair de lá. O carro de trás foi baleado, meu pai conseguiu se abrigar em um bunker e ficou seguro lá”, relatou Alok.

O DJ disse que só soube que o pai estava no local após as notícias começarem a circular nas redes sociais. “Eu não moro com meu pai há 15 anos, ele é DJ, viaja muito pelo mundo e eu também (...) e eu soube que ele estava lá pela internet. Ele está bem, em Tel Aviv, fazendo esforços para voltar ao Brasil. Tudo o que eu quero agora é abraçar ele, acolher ele, mas infelizmente muitas pessoas não conseguirão fazer isso”, lamentou, aos prantos.

‘Fake news’

Alok também desmentiu a informação de que o DJ Swarup seria o organizador da festa rave em Israel. “Infelizmente a todo esse caos está rolando uma fake news. Meu pai é idealizador do festival ‘Universo Paralello’, que acontece no Brasil há mais de 20 anos e é o maior festival de arte e cultura alternativa da América Latina. É conhecido mundialmente e diversos turistas estrangeiros frequentam. Então há interesse de produtores internacionais em licenciar a marca. E quanto fazem isso têm o direito do uso do nome e da identidade visual”, explicou.

“Meu pai já licenciou para vários produtores na Índia, México, Argentina, Europa, Tailândia, e agora foi a primeira vez em Israel. Então um produtor chamado ‘Tribe Of Nova’ licenciou o evento e contratou meu pai. Então, toda a responsabilidade do evento é dessa produtora”, destacou ele.

“Eu também me indaguei pq fizeram um evento tão próximo da Faixa de Gaza. Mas descobri que desde 2000 acontecem muitos eventos nesse local. Israel é um grande polo da música eletrônica e de eventos com esses perfis. Então, meu pai não é o responsável e ele foi lá como contratado”, disse Alok.

O DJ Swarup chegou a divulgar um vídeo nas redes sociais, que mostrou o início do ataque do Hamas contra a área em que a festa era realizada (veja abaixo).

🎴URGENTE: a ediçao do Universo Paralello em Israel foi invadida por militares do Hamas, que entraram atirando em geral. A produção do festival teve que evacuar a área, mas ainda sim tiveram pessoas baleadas.



Vídeo do Juarez (Swarup), pai do Alok e criador do festival. pic.twitter.com/Z8wgnHto4M — COBAT (@artcobat) October 7, 2023

Nas redes sociais, a organização do festival publicou uma nota sobre o ataque em Israel. “Estamos profundamente chocados com os últimos acontecimentos em Israel envolvendo ataques simultâneos sem precedentes em diversas regiões do país pelo Hamas. Como muitos de vocês sabem, o evento ‘Tribe of Nova edição Universo Paralello’ estava sendo realizado na região Sul, próximo à Faixa de Gaza no último dia 6, um dos lugares atacados”, diz o comunicado.

“Israel é reconhecida mundialmente por grandes eventos de música eletrônica e o local é conhecido por realizar diversos deles, tendo no dia anterior acontecido um festival com o mesmo perfil no mesmo local”, ressaltou o texto.

Brasileiros desaparecidos

Após o ataque, três brasileiros que participavam da festa rave desapareceram. Um deles, Ranani Glazer, de 24 anos, teve a morte confirmada por familiares. O rapaz estava com a namorada e um amigo e chegou a se abrigar em um bunker, de onde gravou um vídeo (assista abaixo). Porém, sumiu depois disso e foi achado sem vida.

O brasileiro que está desaparecido gravou esse stories dentro de um bunker depois de fugirem da Rave.



Parece que bombardearam o local e só alguns saíram vivos. pic.twitter.com/7bMIjs8HRy — Otavio (@otavi0XI) October 7, 2023

Conforme os relatos de familiares, duas brasileiras que também estavam no “Universo Paralello” ainda seguem desaparecidas. Uma delas é Bruna Valeanu, que é natural do Rio de Janeiro e também tem nacionalidade israelense. Ela já atuou como instrutora de tiro nas Forças de Defesa daquele país, entre agosto de 2018 e agosto de 2020, conforme destacou em sua página no LinkedIn. Desde outubro do ano passado, ela estuda comunicação e artes na Universidade de Tel-Aviv.

Irmã de Bruna, Nathalia Valeanu disse ao site G1 que não consegue contato com a irmã e a família está desesperada. “Sendo muito sincera, a minha melhor esperança é que ela tenha sido sequestrada. Porque, senão, eu acho que é isso, ela não sobreviveu”, lamentou.

Já a segunda brasileira que é procurada é Karla Stelzer Mendes, de 41 anos, que é professora e mora em Beit Ezra, que fica a 46 km de Tel-Aviv. Ela estava na rave com o namorado, Gabi Azulay, que também não foi mais visto desde o ataque do Hamas.

Brasileiras Bruna Valeanu e Karla Stelzer Mendes, que também estavam em rave em Israel, seguem desaparecidas (Reprodução/Redes sociais)

Conflito

O Hamas, grupo extremista que controla a Faixa de Gaza, atacou Israel em várias frentes, no último sábado, dando início a um conflito que já deixou mais de 1,6 mil mortos. Inicialmente, civis e soldados israelenses foram sequestrados e assassinados em diversas regiões do país. Em resposta, o governo israelense declarou guerra e bombardeou fortemente a área rival, deixando um enorme rastro de destruição, conforme vídeos que circulam nas redes sociais.

Na segunda-feira (9), o governo de Israel informou que restabeleceu o controle das comunidades ao redor da Faixa de Gaza. Para “acabar de vez com a ação violenta do Hamas”, o ministro da defesa israelense, Yoav Galant, ordenou o bloqueio total da área, que deve permanecer “sem eletricidade, sem alimentos e combustível”.

Países de todo o mundo fazem mobilizações para retirar turistas da área, incluindo o Brasil, que disponibilizou aviões da Força Aérea Brasileira (FAB) para o resgate.

