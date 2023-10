Líder do Social Distortion dá atualização esperançosa sobre o câncer

Mike Ness, vocalista do Social Distortion, que revelou seu diagnóstico de câncer nas amígdalas em junho, postou um vídeo no Instagram na sexta-feira (29/9) para atualizar os fãs sobre seu progresso. O ícone do punk do sul da Califórnia (EUA) passou por uma cirurgia naquele mês como parte do tratamento. "Ainda estou um pouco fraco, mas estou melhorando", diz Ness no novo vídeo.

No vídeo, ele toca um trecho de "Story of My Life", uma música do álbum homônimo do Social Distortion de 1990 que se tornou sua marca registrada, e fala com a câmera enquanto segura um violão acústico. "Estou no quarto mês de recuperação após a cirurgia", disse ele, em meio a uma vegetação exuberante em um pátio ensolarado. "Fiz tudo aqui na fazenda, o que é a melhor coisa possível. Eu amo Los Angeles, mas dirigir para tratamentos e consultas estava sendo brutal, então, uma vez que chegamos aqui, foi como 'aqui é onde precisamos estar'".

Ness disse que está entrando na "fase dois", que envolve radioterapia e seis semanas de uma leve infusão de quimioterapia. "Me sinto um pouco estranho", disse ele. "São apenas três dias. Mas estou pronto para a luta indo para o segundo round".

No vídeo, ele agradeceu aos fãs e amigos por postarem mensagens de apoio esperançosas para ele. "Isso significou muito, e eu ouvi o (novo álbum ainda não lançado) todos os dias em busca de inspiração e li aquelas postagens, os comentários, e realmente sinto que minha família estendida de fãs também está me ajudando com isso", disse ele.

Ness soube do diagnóstico durante a pré-produção de um novo álbum. "Eu estava me sentindo bem o suficiente para continuar gravando no estúdio até o dia anterior à cirurgia", escreveu ele em uma mensagem.

"A banda e eu estávamos tão inspirados e empolgados para gravar essas faixas, que, aliás, soam incríveis!"

Ness disse que os médicos lhe disseram para esperar uma recuperação completa "que permitirá a ele viver uma vida longa e produtiva". Conforme a Rolling Stone, ele decidiu adiar uma turnê de verão do Social Distortion e o lançamento do oitavo álbum do grupo.