Kelly Clarkson surpreende artista de rua em Las Vegas: "não fazia ideia de quem eu era"

A cantora Kelly Clarkson protagonizou um momento inesquecível em Las Vegas (EUA) no último sábado. Enquanto se dirigia para o sound check do evento iHeartRadio, a artista de 41 anos surpreendeu uma artista de rua não identificada ao se juntar a ela para uma apresentação improvisada da clássica canção de Tina Turner "What's Love Got to Do with It?".

Clarkson compartilhou o emocionante encontro em sua conta do Instagram, revelando que estava a caminho do evento em Vegas quando encontrou a artista de rua. "Eu estava a caminho do soundcheck para o @iHeartRadio esta noite em Vegas", escreveu a cantora. "Estava dando uma gorjeta para esta incrível mulher que arrasava com Tina Turner, e então ela me pediu para cantar e não fazia ideia de quem eu era, até que percebeu, e isso fez o meu dia."

No vídeo, Kelly Clarkson, vestida inteiramente de preto, canta com paixão, enquanto a artista de rua dança ao seu redor. Após alguns versos, a artista de rua reconhece a cantora e corre para abraçá-la, expressando sua surpresa.

"Fazendo uma pausa na minha reunião de trabalho em LA para cantar com @kellyclarkson", tweetou Arjun Rai, um guru da tecnologia, que também teve a sorte de testemunhar a performance surpresa da cantora em junho.

Kelly Clarkson, que recentemente encerrou sua turnê em Las Vegas, participou do iHeartRadio Music Festival na T-Mobile Arena, um evento que contou com a presença de artistas como Sheryl Crow, Tim McGraw, Lenny Kravitz e The Foo Fighters.

Este não é o primeiro encontro surpresa de Kelly Clarkson com fãs e amantes da música. Sua autenticidade e paixão pela música continuam a encantar pessoas ao redor do mundo, consolidando sua posição como uma das artistas mais queridas da América.